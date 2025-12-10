金融三業與上市櫃裁罰金額前11月逾1.7億 將超越去年

金管會的裁罰預算目標是2億6337萬元，若以過去經驗來看，幾乎確定是「不可能的任務」，也就是今年罰單目標恐將「槓龜」、無法達成。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會加大開罰金融三業與上市櫃公司的力道！根據今天公布最新統計，2025年前11月「金融三業」加計「上市櫃公司」總罰鍰金額1億7148萬元，高於去年同期的1億6226.5萬元，年增率為5.68%。

如無意外，金管會今年全年裁罰金額將超過去年，不過，由於金管會的裁罰預算目標是2億6337萬元，若以過去經驗來看，幾乎確定是「不可能的任務」，也就是今年罰單目標將「槓龜」、無法達成。

請繼續往下閱讀...

所謂金融三業分別是「銀行業」、「保險業」及「證券期貨業」。至於這項罰鍰數字統計，以金管會轄下「銀行局」、「保險局」及「證期局」的開罰金額，以及「上市櫃公司」的罰單。

金管會公布今年前11月最新裁罰情況，金融三業與上市櫃公司合計開罰金額達1億7148萬元，年增921.5萬元、年增率5.68%。不過，今年光是前11個月已經開罰金額，快要突破2億元，因此，預計今年全年裁罰將超過去年。

首先，銀行局說明，今年前11月銀行業裁罰共13件、合計5025萬，銀行局副局長王允中表示，裁罰件數雖然較去年同期18件減少5件，不過，今年有較大金額的裁罰案，從開罰金額來看，年增加17.56%。

根據銀行局統計，銀行業今年以來最大的案子，分別依序為台灣銀行行員涉及內鬼與詐團勾結，這也是今年最重的裁罰案；其次是國泰世華銀行被罰1200萬元，主因是行員盜刷客戶信用卡；第三是台新銀行罰600萬元，處分原因是催帳函和信用卡帳單錯誤。

其次，保險局統計，前11月裁罰28件、4700 萬元，較去年同期的4530萬元增加，保險局副局長蔡火炎說明，今年件數增加原因，主因去年有針對保經代公司進行專案金檢，裁罰遞延至 2025 年，導致整體件數及金額較高。

保險局統計，今年前三大裁罰金額，包括分別是明台產險因為理賠延遲估列、財報錯誤等缺失，而開罰900萬元；台灣人壽因為理賠內控缺失及重大偶發延遲通報被罰720萬元，另外，台灣人壽還有另一張370萬元罰鍰。

證期局方面，證券、期貨與投信投顧業前11月裁罰共計51件、2621 萬元，較去年同期減少3件、73萬元。證期局主秘王秀玲指出，今年的裁罰件數及金額較去年同期減少，主要是投信顧業者的裁罰案減少。

她表示，今年較大的裁罰金額共有5家，包括國泰投信、復華投信、永豐金證券、京城證券及元大證券等，裁罰金額都是120萬元。

證券期貨投信業前11月開罰52件、開罰金額2621萬元，跟去年同期相比，件數跟金額都有下滑。上市櫃公司部分，前11月裁罰共176案、開罰4802萬元，件數雖較去年同期180件減少，但金額較去年同期4728萬元微增。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法