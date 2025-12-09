長照扣除額調高至18萬 哪些人適用一次看

立法院今三讀通過，長期照顧特別扣除額由12萬元提高至18萬元，明年5月報稅適用。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院今三讀通過所得稅法修正案，長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，追溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅適用，只要符合衛福部公告「須長期照顧的身心失能者」的3類民眾，每人每年可扣除18萬元，但訂有「排富條款」。財政部初估1年減稅利益10億元，約35萬申報戶受惠。

財政部說明，自2019年起「所得稅法」增訂長照扣除額，符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年定額扣除12萬元，並訂定排富規定，即綜所稅適用稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅或基本所得額超過750萬元者不適用。立法院今三讀通過，長照扣除額提高至18萬元，維持排富規定，財政部將配合修訂相關申報書表及說明，並責成國稅局積極規劃後續稽徵作業及加強宣導，以利各界充分瞭解。

財政部指出，只要符合衛福部公告下列之一，每人每年可扣除18萬元，包括：符合「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」第18條第1項規定，可聘僱外籍家庭看護工資格者（含在家自行照顧者）；符合長照需要等級2-8級且使用長照服務申請及給付辦法的服務者；入住住宿式服務機構或團體家屋全年達90天者（前1年度入住達90天且持續入住至當年度死亡者，當年度入住天數不受限）。

財政部官員說明，不論是自己顧、請人顧、機構顧，報稅時檢附相關證明文件即可扣除。不過，今年8月外籍看護新政策上路，80歲以上免巴氏量表可申請聘用外籍看護，但即使申請外籍看護，還是要符合衛福部公告須長照的資格，才能適用長照扣除額；換言之，80歲以上健康長者若不符合長照資格，即使申請外籍看護，也不能適用長照扣除額。

