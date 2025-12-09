輝達H200與中國AI晶片相比如何？路透詳解5大問題

美國將允許輝達的H200晶片出口到中國，但目前尚不清楚北京是否會允許中國公司購買。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，美國將允許輝達的H200晶片出口到中國，但目前尚不清楚北京是否會允許中國公司購買。

中國目前擁有多家人工智慧晶片製造商，該國正努力擺脫對外國技術的依賴。路透對此分析中國競爭對手與輝達H200的比較。

請繼續往下閱讀...

1. 中國產晶片的性能能與H200匹敵嗎？

答案是不能。根據最近的研究報告，中國供應商最先進的晶片是華為的昇騰910C，其運算能力和記憶體頻寬明顯落後於H200。910C的總處理效能 （TPP） 為12032，而 H200為15840；910C的記憶體頻寬為每秒3.2TB，而H200 為每秒4.8TB。其他國內廠商的產品競爭力較弱。寒武紀的旗艦晶片思源590和海光BW1000的性能都遜於華為910C。

2. 是否有任何中國產晶片可以與輝達的H20晶片相媲美？

中國晶片的性能可以與輝達的H20相媲美，H20是輝達為中國市場設計的一款降級處理器，但由於華府的禁令，輝達已於今年稍早停止出貨。根據伯恩斯坦公司7月發布的報告，華為910B的總處理性能為5120，超過了華為H20的2368。寒武紀思源590的總處理性能為4493，也優於華為H20。

3. 為什麼中國企業難以取代輝達？

輝達的統治地位源自於其CUDA軟體平台，開發者長期以來一直依賴該平台來建立人工智慧模型。中國若改用國產晶片需要開發人員重寫程式碼並重新接受新平台的培訓，這是一個成本高且耗時的過程。

儘管國產晶片在原始運算能力上優於H20，但由於中國國內缺乏成熟的CUDA替代方案，中國互聯網公司仍然更喜歡輝達的產品。

4. 華為正在研發哪些產品？

華為在9月公佈了其人工智慧晶片路線圖，宣布將在未來三年內推出三款新產品。Ascend 950PR將於2026年第一季發布，隨後是記憶體更大的950DT版本，將於2026 年第四季發布。Ascend 960 計畫於2027年第四季發布，Ascend 970 計畫於2028年第四季發布。

根據伯恩斯坦公司9月的報告，更高的互連頻寬能夠加快多晶片系統中晶片間的通訊速度，這對於訓練大型人工智慧模型至關重要。這表明華為優先考慮的是網路速度而非原始運算能力。

5.輝達的H200與其最新晶片相比如何？

H200是輝達較早一代的AI晶片，基於2022年推出的 Hopper架構，早於去年發布的最新Blackwell架構。

根據輝達本月稍早公佈的數據，該公司最新推出的AI伺服器將72個Blackwell晶片整合到一台電腦中，與H200伺服器相比，某些AI模型的效能提高了10倍。

根據無黨派智庫進步研究所 （IFP） 週日發布的一份報告，美國人工智慧公司目前使用的Blackwell晶片在訓練人工智慧系統方面比H200晶片快約1.5倍，在推理工作（即人工智慧模型的應用）方面快約5倍。然而，根據IFP的報告，H200的性能幾乎是H20的六倍，而H20是目前可以合法出口到中國的最先進的AI半導體。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法