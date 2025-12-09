貨櫃落水太瘋狂！成千上萬香蕉被沖上英國海灘

民眾拍攝到落水貨櫃散出被沖到海岸的香蕉。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一艘貨船上數十個貨櫃傾覆落水，導致成千上萬根香蕉被沖上英國海灘。上週六（6日）晚上，一艘貨船在懷特島海岸附近的納布塔燈塔附近墜落了16個貨櫃，隨後幾個小時，水果被沖到海岸線上。

落水貨櫃中有8個多數裝的是香蕉，一些貨櫃裝的是酪梨，其餘5個是空的。「波羅的海快船號」的船東現在負責追回遺失的貨物。

由於好奇的遊客試圖窺視這些不尋常的景象，警方迅速在海邊設置了警戒線。

其中兩個板條箱被海浪撞碎，漂流到西薩塞克斯郡塞爾西的岸邊。RNLI志工Harry Emmence（35歲）拍攝的照片顯示，海岸附近的一個貨櫃被撕裂，碎片散落在海灘上。他說：「到處都是漫天飛舞的香蕉！」；「這不是每天都能看到的景象。」每日郵電報導，成千上萬香蕉被沖上英國海灘，簡直太瘋狂了。

來自塞爾西和利特爾漢普頓的海岸警衛隊救援隊以及西薩塞克斯郡的緊急救援部門敦促圍觀者遠離。

海事海岸警衛隊發言人表示：「沒有船員受傷，貨櫃內裝載的是非危險貨物。」

他們補充說：提醒公眾，在英國發現的所有沉船殘骸都必須向英國皇家海岸警衛隊沉船接收員報告。「凡未在28天內申報物品者，均屬違法行為，可能會受到進一步的法律制裁。」

