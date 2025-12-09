自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

建通11月營收創44個月新高 雙引擎推升業績走揚

2025/12/09 20:41

建通11月營收3.31億元，月增32.5%、年增4%，創下最近44個月新高。（資料照）建通11月營收3.31億元，月增32.5%、年增4%，創下最近44個月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）11月營收3.31億元，月增32.5%、年增4%，創下最近44個月新高，今年前11個月營收累計為28億元、年減2.22%。管理層今天表示，本月營收較上月增加32.5%，主要受電器插頭類端子市場需求回升，再加上台灣建通特殊新型銅材廠出貨量突破100公噸，雙引擎推升整體業績走揚。

建通指出，公司未來將持續強化端子營收，在電器插頭類端子方面，將應用越南新廠的生產優勢，持續強化業界競爭力，同時在中國市場大力推展新型官方標準的半絕緣插頭轉換商機，致力於打入大宗電器電源線、車用電源線、排插及適配器等領域。

此外，建通也將全力擴展台灣廠區的特殊新型銅材產品的廣度與深度，積極佈局高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿及無氧壓延銅箔等高階應用製品，滿足市場新能源車、伺服器導熱散熱銅件、高導電力等金屬材料領域，期以更多元的產品組合推升未來營運績效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財