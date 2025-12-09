建通11月營收創44個月新高 雙引擎推升業績走揚

建通11月營收3.31億元，月增32.5%、年增4%，創下最近44個月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）11月營收3.31億元，月增32.5%、年增4%，創下最近44個月新高，今年前11個月營收累計為28億元、年減2.22%。管理層今天表示，本月營收較上月增加32.5%，主要受電器插頭類端子市場需求回升，再加上台灣建通特殊新型銅材廠出貨量突破100公噸，雙引擎推升整體業績走揚。

建通指出，公司未來將持續強化端子營收，在電器插頭類端子方面，將應用越南新廠的生產優勢，持續強化業界競爭力，同時在中國市場大力推展新型官方標準的半絕緣插頭轉換商機，致力於打入大宗電器電源線、車用電源線、排插及適配器等領域。

此外，建通也將全力擴展台灣廠區的特殊新型銅材產品的廣度與深度，積極佈局高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿及無氧壓延銅箔等高階應用製品，滿足市場新能源車、伺服器導熱散熱銅件、高導電力等金屬材料領域，期以更多元的產品組合推升未來營運績效。

