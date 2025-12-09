凱基金前11月稅後獲利282.55億元 銀行、證券貢獻近6成

凱基金控今（9）日公布11月自結獲利。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（9）日公布11月自結獲利，受惠於11月台股於高檔區間震盪、成交量能放大，凱基金控旗下銀行、證券、壽險及直接投資均貢獻獲利，單月稅後獲利44.56億元；前11月累計稅後獲利282.55億元、EPS1.63元。凱基金分析，凱基銀行與凱基證券前11月稅後獲利達166.44億元，佔整體獲利的6成，較去年同期成長近13%，為金控未來配息奠定堅實基礎。

各子公司表現方面，凱基銀行11月稅後獲利4.72億元，年度累計稅後獲利63.67億元，較去年同期成長逾2成。凱基證券受益於台股量能升溫，11月稅後獲利8.89億元，前11月累計獲利102.77億元、年增8%。凱基人壽則因投資型保單需求暢旺，保費成長動能持續，11月稅後獲利33.04億元，年度累計稅後獲利161.76億元。

凱基金控指出，市場氛圍近期轉趨正向，但仍須關注美國降息節奏、關稅政策變化等外部因素對金融市場與供應鏈可能造成的影響，面對波動環境，集團將持續提升營運效率並加強風險控管。凱基銀行今年以來在放款擴張與利差走升支撐下，淨利息收益維持雙位數增幅，手續費收入延續強勁動能，財富管理收入連續第3年維持2成以上成長幅度。凱基證券在經紀、財富管理、債券與承銷等核心業務均保持良好獲利。凱基人壽攜手金控子公司推出投資型保單後反應熱烈，新契約保費表現亮眼，11月較去年同期成長超過8成，前11月累計也較去年同期增加2成以上。

