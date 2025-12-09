出席安平產業園區50週年盛會 賴總統：台積電又來台南了

總統賴清德出席安平產業園區啟用50週年聯歡晚會。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德今晚出席安平產業園區啟用50週年聯歡晚會，賴清德帶來好消息，「台積電又要來台南了。」他致詞時細數政府協助各大小企業數位轉型政策，推930億方案助產業應對美關稅衝擊，更感謝企業對台灣整體經濟發展的貢獻。

典禮在磅礡戰鼓聲中揭幕，透過影片回顧安平產業園區的歷史軌跡，見證台南工業發展的繁榮與傳承。賴清德表示，特別利用此次機會感謝園區大、小企業50年來在台南投資創造就業機會、安定社會，對台灣經濟發展更是巨大貢獻。賴清德首先帶來好消息，「台積電又要來台南了，要感謝黃偉哲市長帶領團隊協助解決困難。」而安平產業園區600家企業、2萬個工作機會，每年創造1000億以上的年產值，要感謝每位從業人員的努力才有如此成果。

賴清德提及，美國對等關稅談判已進入最後階段，政府立場就是維持國家利益、產業利益，兼顧糧食安全與營養健康進行談判，希望平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化美國的經貿合作關係，爭取不超過15％且不疊加的目標邁進。此外，行政院提出930億元的幫助計畫，預算已通過，協助受到美關衝擊的產業，自己與行政院長卓榮泰分頭到各個城市，和各產業進行座談傾聽大家的意見，也來到台南與中小微型企業交流。

賴清德說，930億元分為四個面向，一、金融協助，提供貸款額度最高6000萬元；二、安定就業，訂單受到影響員工發薪水有困難，可透過補助保住員工不必要資遣；三、申請轉型研發補助；四、協助開拓國際市場。

此外，一年編列100多億協助中小微型企業，第一幫助數位轉型，希望在2040年之前有100萬家中小微型企業導入人工智慧；第二協助淨零轉型；持續不斷協助中小微型企業打入國際市場。為此，行政院提出三配套，一、金融協助利息補貼；二、信用保證貸款；三、單一窗口幫助企業。

賴清德也提到，台南市持續在進步，明年鐵路地下化就可以通車，這非常不容易，「辛苦會過去，美麗會留下來。」希望接下去永康地下化跟著動工，新市到善化持續推動立體化；此外，明年捷運藍線也要動工。另外一個重點就是沙崙，安平工業園區將會成為沙崙的協力園區，大家手攜手一起發展，這就是我們台南的未來！

