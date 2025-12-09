北京續推刺激措施 經濟學家劉曉曙：中國債務恐破表 引爆經濟危機

青島銀行首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事劉曉曙，近日就北京當局過度依賴刺激措施來實現短期成長的風險發出警告，這些風險包括把債務推高至無法持續的水準。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，房地產危機還在延燒，國內消費需求疲軟，不少分析師呼籲北京當局推出更大規模刺激措施，但青島銀行首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事劉曉曙，近日就北京當局過度依賴刺激措施來實現短期成長的風險發出警告，這些風險包括把債務推高至無法持續的水準。

美國《新聞周刊》12月5日報導，在COVID-19疫情之後，儘管中國經濟成長放緩，消費需求走弱，北京當局在推出大規模刺激計劃方面行動較為遲緩。在房地產危機和地方政府債務居高不下的雙重壓力下，北京當局強調「高質量發展」，主張以有選擇性的投資取代全面、廣泛的刺激措施。

一些分析師認為，最終公布的刺激措施力道過於溫和，難以讓這個全球第二大經濟體站上更穩固的成長軌道。

但劉曉曙在近日的1篇評論中表示，依賴財政和貨幣刺激，並不是實現可持續成長的路徑。他寫道：「短期刺激措施往往依靠增加政府借款，但隨著時間的推移，這會累積債務，提高財政風險。債務增加後，會有更多資金用於支付利息，從而擠壓社會服務和其他公共支出。」

劉曉曙警告，債務積累會侵蝕投資人的信心，推高借貸成本，最終可能引發危機，形成惡性循環。他並以日本「失去的數十年」以及希臘等南歐國家為警示案例，指出這些國家的刺激措施和赤字支出未能解決深層次的結構性弱點，反而留下沉重的債務負擔。

劉曉曙的觀點與一些更支持擴大赤字的聲音形成對比，例如華東師範大學經濟學家連平就主張提高政府支出，以提振國內消費。

中國將官方的2025年財政赤字目標設定為國內生產總值（GDP）的4%，創歷史新高。

連平去年12月在中共中央經濟工作會議期間表示：「儘管這個數字明顯高於以往水準，但中國政府的財政狀況和債務水準總體上是穩定且健康的，尤其是中央政府債務占GDP比重較低，上調赤字目標不會帶來太大風險。」

惠譽信評預測，今年中國整體政府赤字將升至GDP的8.4%，高於2024年的6.5%；同時政府債務將攀升至GDP的68.5%，這個水準對1個開發中經濟體而言偏高。不過，惠譽信評的數據恐怕低估了中國實際負債的情況。

根據中國數據供應商上海大智慧公司（DZH）的數據，截至2024年底，中國近4000家地方政府融資平台（LGFV）發行的含息債券總額為87兆元人民幣（下同，新台幣384.4兆元），加上47兆元（新台幣207.7兆元）的地方政府債務，總額達134兆元（新台幣592.1兆元）。

中國財長藍佛安今年9月則透露，截至2024年底，中國中央政府債務34.6兆元人民幣（新台幣152.9兆元）。

合計中國中央和地方政府債務高達168.6兆元（新台幣745兆元），而中國2024年GDP為134.9兆元（新台幣596.1兆元），換句話說，中國政府整體負債占GDP比高達125%，遠高於 60% 的國際警戒線。

