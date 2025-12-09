鴻海集團沙國據點動土 鴻騰新廠明年第3季完工

鴻海旗下鴻騰佔地9490平方公尺的沙國新廠預計於2026年第三季完工。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今晚表示，旗下鴻騰精密科技（FIT Hon Teng, 6088.HK）與沙烏地阿拉伯企業Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）正式舉行製造基地動土典禮，象徵沙烏地在充電樁本地化製造的發展邁入全新階段。

鴻騰精密進一步指出，Smart Mobility三款充電產品已取得沙國SASO認證，其充電樁營運管理系統（CPMS）預計於2026上半年商用化，此外，全區佔地9490平方公尺的工廠預計於明年第三季完工，並在完成SPARK的相關驗證流程後，於第四季正式投產。

SPARK總裁兼執行長 Mishal I. Al-Zughaibi 補充，SPARK園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐。未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，使其成為推動區域製造、出口與能源科技創新最具戰略意義的據點。

Smart Mobility 執行長Prince Fahad N. Al Saud提到，外界常以低油價推論沙烏地電動車普及的挑戰，但沙烏地致力成為AI 的未來能源樞紐，是明確的國家級願景，而全球車用正加速邁向AI驅動的智慧移動。無論是Level 4 自動駕駛、車聯網技術，還是AI預測系統，其核心架構皆建立在電動化之上。

Prince Fahad N. Al Saud強調，電動車不是燃油車的替代品，而是AI時代當中，車用產業升級的必要運算平台；若沙烏地希望在AI、智慧城市與自動化領域保持領先，充電網絡便必須被視為國家能源基礎建設的一部分，而以能源產業作為發展主體的SPARK正是推動這一轉型的最佳基地。

鴻騰觀察，SPARK是沙烏地阿拉伯石油公司（Aramco）全資持有，後者為全球市值前十大的公司之一，以嚴格治理、透明管理與高標準工程體系著稱。SPARK的治理文化、工程標準與監管流程與鴻騰全球製造體系高度契合，為未來推動精密製造與擴大產能奠定堅實基礎。

此外，SPARK的地理優勢也強化了沙國製品的跨區域競爭力，使當地製造的充電設備能在GCC關稅同盟、跨國物流鏈以及未來連接GCC鐵路等支撐下，更便利地進入海灣各國市場。此次Smart Mobility 亦在園區內啟用了首座電動車充電站，成為園區的第一個示範級安裝點。此舉不僅彰顯技術實力，也象徵Smart Mobility在能源園區轉型中的關鍵地位。

鴻騰董事長盧松青則強調，公司在沙國工廠的建立並非單純的生產布局，Smart Mobilit 的成立與本次動土典禮，是建立在與合資夥伴 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 互信與合作的基礎之上，同時也反映合作夥伴在策略推動上的清晰願景與堅定領導，使專案得以順利落地，讓本投資案在官方提供的協助下開花結果。 盧松青說，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗；而本次沙烏地新廠象徵公司成功在歐洲、中東、非洲（EMEA區域）建立重要據點。同時呼應當地政府推動的「沙烏地製造 （Saudi Made）」政策，Smart Mobility 工廠將生產多款充電樁硬體設備，並搭配已在沙國實地測試超過半年的充電樁營運管理系統（CPMS），共同提升沙國本地供應鏈能力，支援公共與商用場景的佈署需求。

