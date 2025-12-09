經長龔明鑫率團四訪訪捷克 深化5大經貿領域

經濟部長龔明鑫（右5）率團訪歐。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫於12月7日至9日率團訪問捷克，期間分別拜會捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、眾議院友臺小組主席班達（Marek Benda）、眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）及捷方經貿高層官員，並深入探討台捷產業及技術交流現況及未來合作藍圖。此外，龔明鑫也出席臺捷企業交流餐會，就臺捷經貿合作展望發表演說，並拜訪經濟部於去年開設的「布拉格臺灣貿易投資中心」，希望能在經濟部的協助下，更深化臺捷雙方經貿關係。

貿易署表示，龔明鑫在8日的臺捷企業合作交流午宴中多次提到，感謝捷克開啟「善的循環」，在2021年致贈疫苗給台灣外，參議院韋德齊議長及眾議院艾達莫娃議長都率領龐大的代表團來臺灣，他自身也四次帶領經貿訪問團來到捷克，臺灣與捷克的經貿關係在眾人的努力下已經有明顯的改善，這都是在座各位的共同成就。

龔明鑫指出，捷克為我國在中東歐地區的第一大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達23.7億美元，年成長率94.79%，成長力道強勁。在投資方面，截至2025年10月底，我商赴捷投資以資通訊業為主，累計金額達2.21億美元，居我國對歐盟各國投資排名第8。而自2021年以來，臺灣和捷克已經有了直航的班機、中東歐投資基金已投資4案共1960萬歐元、融資基金共協助4案共7516萬歐元。人才合作的部分，已經有11所捷克大學（13個專業領域）和臺灣進行合作，共有85名捷克學生領取臺灣獎學金來臺就學或訓練，而臺灣也以與捷克半導體公司建立合作機制。

龔明鑫強調，因應全球重要趨勢，臺灣及捷克可挑選「AI」、「無人機及航太」、「電動車」、「雷射」及「電子顯微鏡」五大領域來進行合作。人工智慧（AI）的興起將帶動AI及半導體供應鏈的發展，臺灣生產AI伺服器的鴻海、緯創及英業達皆在捷克有投資，臺灣與捷克又有許多半導體人才的合作計畫，配合台積電在德國建廠的進程，臺捷將可以持續深化產業合作。歐盟已宣布「AI超級工廠」計畫（AI Gigafactory）補助，臺灣的供應鏈優勢可以協助捷克向歐盟爭取算力中心落地捷克，創造雙贏。

龔明鑫表示，地緣政治的變化影響全球供應鏈重組，其中臺灣與捷克在製造業的專業領域各有不同專長，捷克於汽車、測量等領域擅長，臺灣則在資通訊領域突出，彼此可互補打入電動車、雷射及電子顯微鏡供應鏈。捷克已躍升為我國無人機第三大出口巿場，由於捷克具先進無人機技術，並與烏克蘭具策略夥伴關係，在民主友盟期待發展無人機「非紅供應鏈」趨勢下，允?我重要策略合作夥伴。龔部長於演講及會談中提出前述未來潛力合作領域，獲得捷方之歡迎及支持。

爲落實賴總統所揭示「立足臺灣，布局全球」之目標，經濟部已在去年底揭牌成立布拉格「臺灣貿易投資中心」。布拉格臺灣貿易投資中心距今已服務13案、23家次資訊，主要協助產業集中為半導體、電池及電纜、無人機及AI航太產業。龔明鑫造訪該中心、並聽取簡報，肯定該中心積極協助有意赴捷克投資之廠商，提供簽證申請、土地取得、稅務法規及電力供應基礎設施等投資實務問題，已逐漸發揮功效。

