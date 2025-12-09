穎崴簽訂三方長期供貨合約 穩定MEMS探針卡貨源

穎崴董事長王嘉煌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）今（9）日公告，與義大利半導體晶圓探針卡製造商技術探測（Technoprobe）、誠錫科技（MS SUN ）2家供應商簽約，簽訂至少5年的三方長期供貨合約，採購MEMS探針卡相關產品，以利穩定供應MEMS探針卡給客戶。

穎崴表示，這次簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，有助公司穩定取得貨源，用在拓展MEMS探針卡業務，對公司未來財務及業務有正面影響。在MEMS探針卡布局，公司已在第3季取得客戶合約，第4季開始進行第二階段逐步出貨，預期2026年逐步貢獻營收。

Technoprobe今也發布新聞指出，與穎崴達成策略合作協議，將授權穎崴使用Technoprobe旗下TPEG專有產品技術，在5年期間內使用相關技術在產品組裝、安裝、維護、修繕、銷售與經銷等層面。穎崴至少5年期間內採購TPEG專有產品技術，採購總額至少約6000萬美元（約新台幣18.7億元）。

誠鍚科技成立於2004年，是Technoprobe在台灣及中國地區的銷售與服務據點，提供各應用領域所需晶圓探針卡（Probe Card）客製化及相關技術服務。

