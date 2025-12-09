川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

輝達現在已獲美國總統川普批準向中國銷售Hopper H200 AI晶片，但這一發展似乎存在一些限制。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博）

首次上稿時間 18:48:24

更新上稿時間 19:45:24

〔財經頻道／綜合報導〕輝達現在已獲美國總統川普批準向中國銷售Hopper H200 AI晶片，這是一款比H20更強大的解決方案，但這一發展似乎存在一些限制。

此外，根據《金融時報》週二（9日）報導，儘管川普決定允許向中國出口輝達先進的H200晶片，但北京方面仍將限制對輝達先進H200晶片的獲取。該報導引述了兩位知情人士的話。

wccftech報導，輝達在中國的處境一度十分艱難，以至於執行長黃仁勳先前宣布，公司已「清零」在中國的市場佔額，並將此歸咎於美國的出口管制。

黃仁勳一直反對限制美國技術的流通，反而極力強調輝達在中國市場競爭的重要性。如今看來，這項策略似乎已奏效。根據川普總統在Truth Social大會上的聲明，輝達將被允許向中國銷售Hopper H200人工智慧晶片。

即使黃仁勳聲稱不會再在中國推出Hopper晶片，他最終仍可能被迫向中國市場出售該晶片。北京已經依賴Hopper晶片多年，更重要的是，華為昇騰910C等國產AI晶片的性能據稱已經超過了Hopper的高階H100晶片。

此外，黃仁勳先前在接受彭博社採訪時，被問及有關H200晶片將在中國上市的傳聞，他曾表示中國「不會接受」。

更重要的是，輝達還需要為每顆銷往中國的H200 AI晶片支付25%的關稅分成費用，目前該公司面臨兩種選擇。為了維持利潤率，輝達可能需要以「虛高」的價格出售Hopper晶片，或接受利潤下滑。考慮到輝達的AI晶片定價較高，中國科技巨頭可能興趣不大，因此接受利潤下滑似乎更為可行。

H200晶片的核准出口固然令人樂觀，因為它允許輝達重返中國市場，但該公司在該地區的業務如今面臨著比以往更加嚴格的限制。

