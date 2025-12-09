華銀主辦協勝發40億元ESG連結聯貸案 超額認購逾2倍

華銀董事長陳芬蘭（右）與協勝發董事長黃煌璋（左）完成聯貸合約簽署。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南銀行統籌主辦協勝發鋼鐵廠新台幣40億元聯貸案，於12月9日完成簽約，原規劃籌組35億元，在參與銀行團反應熱烈下，承諾參貸金額達76億元，超額認購逾2倍，最終以40億元結案。

參與聯貸案銀行有玉山銀行、第一銀行、兆豐銀行、彰化銀行、元大銀行、台北富邦銀行、土地銀行、臺灣銀行、國泰世華銀行、遠東銀行、上海商銀、高雄銀行及合庫金庫。此次聯貸案亦將ESG指標連結授信條件，包含節能、減碳、省水等指標，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。

協勝發鋼鐵廠成立於1966年，以國內外廢鐵原料經電爐加熱製成小鋼胚及軋延為鋼筋銷售予國內廠商，為國內煉鋼、軋鋼一貫作業廠，生產原料係以百分之百廢金屬再利用，致力實踐循環經濟，從廢鐵融煉到精準軋延、製程升級，逾50年來日夜打磨，不斷精進提升，為南部地區提供品質優異的鋼筋建材，除提供國內土木營建及基礎建設使用，所生產的鋼筋曾參與高雄捷運系統岡山路竹延伸線工程、高鐵雲林站興建等公共建設工程。其年產量近80萬公噸，國內市占率超過一成，為台灣主要鋼筋供應商。

協勝發鋼鐵廠長期關注永續議題，整合集團資源規劃短、中、長期減碳策略，2022年更成立「ESG 推動委員會」，將環境、社會責任、公司治理管理方針及具體行動方案揭露於永續報告書，並由第三方機構出具獨立保證意見聲明書認證。

華銀長期耕耘法人金融與中小企業融資，截至今（114）年9月底，中小企業放款市占率7.06%，中小企業信保基金送保金額1,154億元，位居國銀名列前茅，未來華銀仍將扮演中小企業朝向 ESG 永續經營、淨零及數位轉型發展的重要夥伴，積極藉由金融力道引導資金綠色轉型，善盡企業社會責任，持續精進各項企業金融服務，成為中小企業永續發展的最佳信賴夥伴。

