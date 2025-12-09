賺翻！華邦電10月獲利11.86億元 年增394倍

華邦電（2344）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今依規定公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今依規定公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。10月稅後淨利為11.86億元，年增394.33倍，每股盈餘0.26元。

受惠記憶體缺貨與價格上漲，華邦電出貨量增加，第3季稅後淨利約達29.43億元，每股盈餘約0.65元，終結連續4季虧損，創近3年來單季獲利新高，不僅彌補上半年虧損，還帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股盈餘0.12元，加上10月累計稅後淨利達17.25億元，每股盈餘0.38元。

華邦電今收盤價達71.3元，上漲3.4元，創25年多以來新高價，連4漲，漲幅27.78%，成交量高達59.3萬張，居台股成交王，三大法人續買超2.02萬張，其中，外資大買1.92萬張，連5買。

