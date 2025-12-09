FOMC開會前美元反彈！新台幣結束連4紅收31.215元

新台幣結束連4紅收31.215元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯邦公開市場委員會（FOMC）開會前，美元反彈，加上台股漲多休息，外資轉為賣超下，新台幣兌美元匯率也在央行順勢調節下，結束連4紅，收在31.215元、小貶1.3分，成交量略為放大至18.055億美元。

台股今天跌121.18點，收在28182.6點，三大法人合計賣超44.07億元。其中，外資也轉為賣超58.88億元。

新台幣早盤反映美元反彈，以31.21元開出、貶值0.8分。出口商見匯價回落積極拋匯，一度推升至31.135元。不過午後外資部分資金匯出，加上央行尾盤調節，新台幣再度由升轉貶，整體波動不大，呈現區間整理格局，市場靜待聯準會（Fed）決策、主席鮑爾談話以及最新利率點陣圖變化。

匯銀人士指出，雖然市場預期Fed將連續第三次降息，但美國10年公債殖利率不降反升，使市場對「鷹式降息」的疑慮升溫。加上金融市場已提前反應降息預期，美元在決策公布前出現反彈，使亞幣普遍震盪整理，其中以日圓受衝擊最大，兌美元再度回落至156價位。

根據央行統計，今日美元指數反彈0.23%；日圓重挫0.54%；新加坡幣下跌0.18%；韓元小貶0.05%；台幣走弱0.04%；僅人民幣微幅升值0.01%。

