瓦城11月營收年增6.74％ 12月年末聚餐助攻

2025/12/09 17:56

瓦城泰統集團（2729）今天公布11月營收4.81億元，年增6.74%；累計1至11月營收56.09億元，年增0.7%，雙創同期歷史新高。（瓦城泰統提供）瓦城泰統集團（2729）今天公布11月營收4.81億元，年增6.74%；累計1至11月營收56.09億元，年增0.7%，雙創同期歷史新高。（瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）今天公布11月營收4.81億元，年增6.74%；累計1至11月營收56.09億元，年增0.7%，雙創同期歷史新高。

瓦城泰統表示，11月營收成長主要受惠於年末聚餐旺季來臨，集團自11月5日集結旗下品牌推出尾牙春酒專案，旗下多品牌於旺季需求帶動下均有亮眼表現，衝刺年末業績表現。

12月隨著尾牙春酒需求持續升溫，集團營收有望穩健成長，推動全年營收再締佳績；集團年菜預購亦於11月25日啟動，旗下5大品牌集結泰、台、湘人氣風味料理，推出適用不同人數的外帶年菜套餐，並結合wa10APP祭出下單好禮及早鳥訂購優惠，強化訂購誘因，營運動能有望延續至明年第1季。

集團鎖定春節出遊聚餐需求，旗下品牌多主打聚餐型餐廳，滿足大、小家庭節慶聚餐需求，目前除夕訂位已超過8成滿，有望自農曆除夕一路暢旺至初五，年節業績亮眼可期。

此外，集團展店步伐同步推進，「瓦城」預計將於12月中旬進駐三重地區全新揭幕之CITYLINK購物中心，瞄準商場坐擁雙捷運優勢及在地集客能力，有望迎來開幕嘗鮮人潮，帶動業績。

美國首店「Very Thai」將於12月啟動試營運，進駐洛杉磯指標商場Westfield Century City，成為集團邁向國際舞台的重要里程碑，未來更將持續結合標準化作業流程和優質餐飲體驗，積極發展全球市場布局。

