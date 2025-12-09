陽明11月營收月增年減 看亞洲區間貨量需求較樂觀

陽明11月營收月增年減 。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明11月營收為127.14億元，較10月營收增加11.79億元，增幅為10.22%，較去年同期營收減少47.65億元，減幅為27.26%。累計1-11月營收1505.13億元，較去年同期營收2057.01億元，減少551.88億元，減幅為26.83%。

陽明指出，海運市場持續波動下，部份市場運價上漲，使合併營業收入較上月增加，預期短期航運市場表現呈現東西向航線艙位供給壓力較大，區間航線如亞洲區間市場貨量需求相較樂觀，會積極提升貨源，並透過航線區間艙位調配以穩健整體營運表現。

請繼續往下閱讀...

陽明說，經濟合作暨發展組織（OECD）最新12月報告指出，受惠於金融環境改善、AI 投資與貿易成長，以及宏觀政策支持，全球經濟展現韌性，預期2025年全球經濟、貿易成長率分別為3.2%、4.2%；2026年則因關稅上調的影響逐漸顯現，預估放緩至2.9%及2.3%，其中新興亞洲仍為全球成長的主要推動力。另外，OECD同時示警全球經濟成長之脆弱性，如再度出現貿易緊張、財政風險等衝擊，均可能進一步壓抑經濟成長動能。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為6.9%，需求成長為3.5%；2026年供給成長為3.8%，需求成長為2.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法