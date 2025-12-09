群創CarUX完成 Pioneer併購 營收上看千億元、IPO 時程遞延

群創CarUX完成Pioneer併購，董事長洪進揚指出，這是群創三合一之後最大跨國併購案。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）旗下車載事業 CarUX Holding Limited（CarUX）正式完成對日本 Pioneer Corporation 的收購，Pioneer 自今日起納入 CarUX 體系，群創董事長洪進揚將兼任Pioneer社長，洪指出，此案從洽談到完成僅五個月，是群創自三合一以來最大跨國併購案。隨著 Pioneer 12 月營收與獲利併入，明年起 CarUX 將完整認列全年貢獻，合併後營收上看千億元，目標每年營運力拚雙位數成長。

另外，外界高度關注 CarUX 赴美 IPO 的進度。洪進揚坦言，此次大型併購確實「一定會使 IPO 時程遞延」，但整合後反而更有助於在資本市場獲得更高評價。包含客戶基礎擴大、產品線完整度提升、研發能力更戰略化、全球製造基地增加，都將提升未來上市吸引力。他形容 CarUX 的上市過程像「取經之旅」，雖然加入新夥伴使任務增多、更具挑戰，但整體價值更強，延後上市有利於市場看到更完整的整合成果。

洪進揚並認為，此次合併將可帶來三大關鍵綜效。第一，客戶與產品線互補，有助擴大全球市場占有率。CarUX 以高階顯示解決方案見長，主要客戶集中在歐美高階車種；Pioneer 則有 75% 客戶在日本市場，並涵蓋更多中階車款。整合後將同步提升在歐美、日本與中國市場的滲透度。

第二，採購規模擴大帶來成本優化。洪進揚指出，面板、IC、光學模組、模具與機構零件等採購量大增，可提升議價能力並強化供應鏈韌性，採購綜效將逐步反映在毛利結構中。

第三，研發技術互補提升產品創新。CarUX 深耕顯示技術，而 Pioneer 長期投入車用音響、導航、多媒體與 HMI 軟體。整合後跨文化、多區域的研發團隊能激盪更多創新，打造更沉浸、更多元的車內體驗。

在產能方面，CarUX 目前在台灣、中國設廠，Pioneer 於日本、泰國、越南、墨西哥皆有據點，目前已啟動全球產能盤點，可配合客戶因關稅調整佈局。洪進揚強調，Pioneer 已連續六季度維持獲利，財務體質良好，有助於整合順利推進。

市場亦關注 Pioneer 品牌是否續留。洪進揚表示，Pioneer 具有高度消費者辨識度，短期將維持原品牌運作；CarUX 則持續專注 OEM／B2B 市場。至於CES展出規劃，由於時序過於接近，2026 年仍維持雙方既定方案，預計2027年起才會採聯合展出。同時，在人員安排上，洪進揚將兼任Pioneer社長。

