內政部：容積獎勵非推動都更萬靈丹

目前都市更新真正的戰略，必須同時處理「願不願意」、「能不能」與「安全不安全」等3個層面問題。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕容積獎勵非都市更新萬靈丹，內政部指出，目前老屋重建採多元方式進行，除容積獎勵外，也同步擴大財務、專業等支持自主都更的協助措施，包括初期健診、協力團隊、財務試算以及法制諮詢等，另對於沒有急迫重建的老屋則提供「老宅延壽與機能復興計畫」，希望透過管線更新、立面改善、防水補強以及電梯與無障礙設施等高齡友善措施，讓原本居住在裡頭的高齡者能夠更適居。

內政部直言，目前都市更新真正的戰略，必須同時處理「願不願意」、「能不能」與「安全不安全」等3個層面問題，尤其台灣已邁入超高齡社會，以及現況存在著大量屋齡30 年以上住宅老化的挑戰。

請繼續往下閱讀...

而且容積獎勵給到滿，甚至再提高的方式並非加速推動都市更新萬靈丹，必須兼顧地區環境衝擊及公共設施服務水準等需求，再視都市更新事業需要適度給予。

老宅延壽將修法納入危老條例

以2017年5月上路的「危老條例」為例，容積獎勵比循「都更條例」途徑更新的老屋還要少，但至今已累積申請將近5千件，但因為全台老屋數量太多，因此，後續除以鼓勵措施獎勵重建外，未來修法方向則會將推動中的老宅延壽納入法規體系，延長建物使用年限。

面對人口老化、少子化、房屋閒置、氣候變遷與極端天氣的多重挑戰，內政部表示，將持續推動多元社會住宅政策，包括直接興建社宅則保留相當比率做為婚育宅使用，並同步增加社會住宅包租代管戶數，再配合宅延壽，將舊市區的老屋經合理整修後，加入社會住宅包租代管的系統內。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法