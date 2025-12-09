淨水產品拉貨潮現 水資源股溢泰全年營收維持穩健。右為溢泰董事長林慶雄，左為集團執行長林于鈞。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃水資源概念股溢泰實業（7818）今（9）日公告11月營收9.22億元；今年前11月累計營收達115.11億元，全年營運維持穩健步調。公司表示，11月兩大營運動能來自中國南京廠水資源產品銷售持續強勁，商用淨水設備出貨創下歷史新高，以及台灣廠受年底備貨潮帶動，家用淨水產品拉貨需求上升，支撐整體營收表現。

溢泰指出，南京廠今年水資源業務成長幅度顯著，其中餐飲業淨水需求快速放大，是推升南京廠業績屢創新高的主要來源。由於各地水質硬度差異大，直接影響咖啡萃取率、茶飲風味與成品一致性，因此，能精準控制水質的商用淨水設備已成為連鎖品牌的必要配備，除飲料連鎖外，隨著餐飲品牌加速生產集中化、提高食品安全標準，大流量、長時間穩定運行的商用淨水設備需求同步升高。

在台灣方面，11月適逢品牌客戶拉貨潮，各式家用淨水設備、冰箱濾芯等產品出貨量較前期回升，加上濾芯與濾材屬於耗材性產品，第四季呈現穩定成長趨勢，同步推升營運動能向上；至於金屬事業，雖受北美消費市場保守與關稅政策影響，相關產品出貨仍處於調整狀態，未對營收帶來顯著貢獻，但有淨水相關業績拉抬，溢泰整體營運相對穩定，待關稅相關問題緩解，北美車載裝備市場回溫，營運表現將更值得期待。

