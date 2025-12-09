「中國輝達」寒武紀良率僅20％ 中國科技自主仍須靠正版輝達

寒武紀力圖成為中國版輝達。（摘自中國社群平台）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普放行輝達向中國出售H200人工智慧（AI）晶片，真的是送給中國一份大禮，因為在中國致力取代輝達的寒武紀其良率僅20%，換言之，中國AI產業仍須依賴輝達晶片驅動。

彭博報導，根據高盛估計，寒武紀今年的AI晶片產量僅14.2萬顆。知情人士透露，這家總部位於北京的公司預計2026提高AI晶片產量3倍至50萬顆，其中30萬顆是其最先進的思元590與思元690晶片。該公司主要依賴中芯國際最先進的「N+2」7奈米製程。

報導說，寒武紀擴大產量突顯中國晶片製造商，在北京積極勸阻採用輝達產品後的快速崛起，而這是中國擺脫對美國科技依賴的長期努力之一。未來一年，華為也準備增加其最先進AI晶片產量1倍。

然而，很少有企業像寒武紀一樣，從中國力推的科技自主目標中獲益如此顯著。自2021年以來，其市值已跳漲9倍，今年第3季營收則成長14倍。知情人士說，寒武紀可能贏得阿里巴巴未來幾年新訂單，而字節跳動已成為這家晶片設計公司的主要客戶，目前佔寒武紀逾50%訂單。

寒武紀能否成為中國版輝達，很大程度取決中芯國際的技術，知情人士表示，中芯的製程技術可能是一大阻礙，對於寒武紀最先進的思元590與690AI加速器，目前的良率僅20%。

這意謂每5片矽晶圓就有4片有瑕疵品，無法使用。台積電目前最先進的2奈米製程良率至少60%，一些分析師說，換言之，這領先中芯技術3代或7年。

另一個瓶頸是AI加速器所需的高頻高頻寬記憶體（HBM）的供應。該技術對中國企業仍是挑戰，這就是為何華為最新款910C AI加速器仍然依賴三星電子與SK海力士記憶體的原因。

報導說，儘管華為、百度與寒武紀擴大採用國產AI加速器，但晶片的供應仍無法滿足激增的需求，中芯7奈米先進製程的低良率加劇該失衡，在可預見的未來仍將是中國追求科技自主的關鍵瓶頸。

