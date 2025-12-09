集邦：人形機器人明年走向商用關鍵 全球出貨量年增7倍

集邦表示，2026年將是人形機器人邁向商用化的關鍵一年，全球出貨量預估可望突破5萬台，較今年成長700%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構集邦（TrendForce）今天表示，2026年將是人形機器人邁向商用化的關鍵一年，全球出貨量預估可望突破5萬台，較今年成長700%。在出貨規模快速擴張下，美、日、中三大陣營的技術策略與應用落點逐漸分化，形成不同的市場路徑，也帶動台灣與日本加速強化零組件供應鏈佈局。

集邦指出，日本廠商目前著重在人型關鍵零組件，如傳動、感測、控制平台等，以提升替代門檻。甫於東京落幕的iREX 2025展會當中，川崎重工業發表新一代人型機器人Kaleido 9，可搬運30公斤貨架並支援遠端操控，主攻災害現場；哈默納科（Harmonic Drive）則展示針對各部位最佳化的減速機配置，包括高扭矩扁平型與超小型手指系列，強化抓取能力。

不過，展場實際展示仍以工業手臂與協作機器人為主，反映日本即便掌握高整合技術，目前仍以需求成熟、投資報酬率明確的工業場景為優先布局。在需求結構上，日本面臨長照人力缺口擴大，照護將是未來對人型機器人需求最強的應用場域。川崎的Nyokkey與Fourier的GR-3皆以照護為設計核心，被視為日本人型機器人可率先放量的方向。

台灣方面，從國科會「AI智慧機器人計畫」投入千億元級預算，到國內展會的內容均顯示，國際熱潮正影響台廠策略思維。產業人士指出，台灣在機電整合、傳動元件、智慧型螺桿、機器視覺與感測器等供應鏈具有一定優勢，並開始從工業伺服馬達轉向整合度更高的驅動模組，可支援人型機器人關節。評估2027年後，在全球需求導入場景更明確後，台灣供應鏈成長動能可望明顯提升。

觀察美系廠商則已從「技術展示」走向「實務驗證」，核心競爭點轉向系統整合、能源效率與AI模型即時推理。特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）、Agility Robotics等企業均著重於長時間運作的穩定性，以及在製造、物流與居家服務等場景的落地。集邦認為，2026年將成為美系廠商能否從研發進入可規模化商業部署的分水嶺。

關於中國人形機器人市場，則呈現「場景多元、價格分層」特徵。宇樹、智元以低價產品推動大規模試點，試圖建立消費級市場；傅利葉主攻陪伴應用；優必選則深耕汽車製造場景。集邦分析，2026年的市場發展關鍵，在於如何平衡「低價普及」與「高階差異化」，並累積能支撐長期競爭的應用數據。

