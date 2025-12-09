仁寶11月業績年減21％ 伺服器業務優於預期

仁寶表示，第四季整體營運仍以季節性走勢為主，PC與智慧裝置出貨節奏符合原先預期。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）11月營收629.68億元，月增1.7%、年減21%，今年前11個月營收累計為6915.48億元、年減18.28%。管理層表示，第四季整體營運仍以季節性走勢為主，PC與智慧裝置出貨節奏符合原先預期；伺服器與5G需求則維持成長，優於一般季節性走勢。北美新廠將於明年下半年開出，屆時L10、L11階段的整機櫃系統整合將成為伺服器業務的重要推動力。

仁寶指出，11月PC出貨約230萬台，比起去年同期減少14.81%，但較10月些許回溫，主要反映季度結束後的淡季調整，屬典型季節性模式。公司仍維持先前看法，整體第四季PC出貨呈現小幅度的季節性下滑。智慧裝置方面，由於第三季提前備貨對應海外旺季，第四季出貨自然相對回落。

仁寶提到，目前伺服器與5G需求在第四季表現相對穩健。伺服器出貨「會成長一些」，不僅優於原估的持平，亦顯示企業與資料中心需求仍有支撐力。5G業務同步成長，反映通訊與基礎設施拉貨需求持續，對本季營收結構形成一定支撐。

在產能布局方面，仁寶規劃北美新廠預計於明年上半年完成建廠，下半年正式開出，主要承接L10與L11階段的整機櫃系統整合。亞洲目前以半製程與L6階段為主，而北美廠將聚焦後段更完整的整機組裝，以貼近客戶需求。整體分工將使伺服器產品線在明年下半年後進入放大量產階段。

仁寶提到，圖形處理器（GPU）機種專案仍為目前主力，特殊積體電路晶片（ASIC）專案尚在接洽中。就整機櫃而言，預期要到明年下半年才會陸續放量，與北美產能開出的時間一致，將成為伺服器中長期成長的重要來源。

