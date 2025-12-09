華碩11月營收年增20.6％ AI伺服器扮演成長主力

華碩11月合併營收年增20.6%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB大廠華碩（2357）公布11月合併營收668.8億元，月增0.8%，年增20.6%，累積今年1至11月合併營收6691.9億元，年增24.2%，展望第四季，華碩預估，第四季營收將較上季下滑，其中PC第四季營收將季減10-15%，較去年同期持平，零組件及伺服器季減5-10%，年增40-50%。

由於DRAM記憶體與SSD價格不斷上漲，華碩強調，公司在上半年就注意到DRAM供應吃緊與漲價現象，很早就開始拉長庫存週期，截至第三季底為止，零組件約有2個月庫存，通路端成品也有2個月庫存，共有4個月庫存應付，後續將和DRAM供應商密切合作，靈活回應，進一步提高庫存，通路端價格會考慮成本、通路夥伴與消費者需求，進而調整產品組合，並適度調整產品價格。

至於AI伺服器業務，過去以東南亞第二線CSP（雲端服務供應商）為主要客戶，今年新增歐洲與美國第一線CSP客戶，AI伺服器第三季營收年增100%，占整體營收比重已拉高到20%，高於先前10%至15%的目標，明年AI伺服器業務將再設定非常高的成長目標。

