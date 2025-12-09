自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華碩11月營收年增20.6％ AI伺服器扮演成長主力

2025/12/09 16:12

華碩11月合併營收年增20.6%。（記者卓怡君攝）華碩11月合併營收年增20.6%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB大廠華碩（2357）公布11月合併營收668.8億元，月增0.8%，年增20.6%，累積今年1至11月合併營收6691.9億元，年增24.2%，展望第四季，華碩預估，第四季營收將較上季下滑，其中PC第四季營收將季減10-15%，較去年同期持平，零組件及伺服器季減5-10%，年增40-50%。

由於DRAM記憶體與SSD價格不斷上漲，華碩強調，公司在上半年就注意到DRAM供應吃緊與漲價現象，很早就開始拉長庫存週期，截至第三季底為止，零組件約有2個月庫存，通路端成品也有2個月庫存，共有4個月庫存應付，後續將和DRAM供應商密切合作，靈活回應，進一步提高庫存，通路端價格會考慮成本、通路夥伴與消費者需求，進而調整產品組合，並適度調整產品價格。

至於AI伺服器業務，過去以東南亞第二線CSP（雲端服務供應商）為主要客戶，今年新增歐洲與美國第一線CSP客戶，AI伺服器第三季營收年增100%，占整體營收比重已拉高到20%，高於先前10%至15%的目標，明年AI伺服器業務將再設定非常高的成長目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財