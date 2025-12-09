鴻海揮軍全球通訊會展 打造AI全域通訊未來藍圖

根據鴻海規劃，本次展會將向市場釋出「從天空到家庭」的完整通訊生態。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）以白金級贊助商身份揮軍在台北舉行的2025年全球通訊會議（IEEE GLOBECOM 2025），向國際市場釋出集團6G、低軌衛星、AI高速傳輸與智慧家庭等領域的最新突破，深入剖析AI時代之下，「從太空到地面」的全域通訊未來藍圖。

鴻海觀察，全球通訊會議12月8日至12日於台北世貿中心一館舉行，是自2020年後再次重回台灣舉辦，集團爭取白金級贊助商身分，釋出最新技術與產品。鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示，全球正邁向6G新時代，AI與太空科技正在重塑通訊生態，已讓連結能力從地面延伸至衛星軌道。

吳仁銘指出，未來全球通訊產業的發展關鍵在於跨領域合作，有助於共同打造連結地面、軌道與產業的智慧聯網，從低軌衛星（LEO）組件到地面系統，通訊產業正從垂直整合走向更具彈性的分散式合作模式，而鴻海正積極布局相關技術。

鴻海科技集團副總經理暨iCana執行長謝建成則認為，矽光子技術將成為突破AI與資料中心傳輸瓶頸的核心，並以光電共同封裝（CPO）與光學輸入輸出（OIO）等互連技術，引領高效能、可擴展架構的下一波發展。隨著系統架構從中央處理器（CPU）走向特定加速器，互連效率將直接決定AI系統效能，而鴻海在光互連與高速模組領域已具備領先優勢。

根據鴻海規劃，本次展會將向市場釋出「從天空到家庭」的完整通訊生態，涵蓋低軌衛星、資料中心高速互連、智慧家庭等核心領域，展現其在未來通訊與AI化場景的全面布局。集團長期深耕低軌衛星通訊、AI資料中心高速傳輸、高速傳輸零組件、智慧家庭、5G與6G關鍵技術，並透過跨領域整合，建構從天基通訊到地面裝置的完整技術鏈。

