神基營收創8個月新高 第4季可望雙重成長

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005） 受惠於旗下強固型電腦事業強勁，11月營收36.2億元，月增8.45%、年增15.6%，創近8個月新高，今年前11個月營收累計為360.93億元、年增10.59%。管理層維持11月法說會看法，預期第四季營收季對季、年對年雙重成長，2026年營運優於今年。

神基指出，軍工市場受惠於北約（NATO）國家國防預算上升，需求維持穩定增長，無人機與地面控制系統（Ground Control System）更被視為2026年最具爆發性的領域，預期能有「倍數成長」的機會，助攻全年營運延續雙位數百分比的年成長動能。

儘管終端市場在明年仍有一定程度的不確定性，主要受到地緣政治、美國貿易政策走勢影響，但神基仍看好旗下強固型電腦、AI PC、軍工與公共四大領域皆具成長潛力。面對DRAM、CPU、SSD漲價，公司自第二、三季開始調整，已備有庫存，後續漲價的成本將適度轉嫁至客戶，倘若供應改善，反而有助公司取得差異化競爭力。

