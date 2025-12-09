環球晶上半年配發免稅現金股利2元 明年1月7日除息

環球晶（6488）今日召開董事會，通過上半年每股稅後盈餘為6.56元。（公司網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）今日召開董事會，通過上半年每股稅後盈餘為6.56元，董事會於綜合考量公司營運表現、現金流量、資本支出規劃、全球擴產進度及依規定提列各項準備後，決議由資本公積配發每股2元現金股利，合計配發金額9.56億元。自資本公積所配發的現金股利屬免稅項目，有助提高股東的實際收益。除息基準日訂為2026年1月 7日，股利發放日為2026年1月30日。

環球晶公告11月合併營收達47.12億元，月增9.97%、年減7.94%；公司指出，為了穩步推進全球擴產計畫，並在AI、先進封裝與高效運算需求帶動下，對焦市場趨勢，提升歐、美、亞三大洲的產能布局與供應彈性，並陸續收穫成果。歐、美、亞三大洲主要擴產據點皆已進入送樣驗證階段。

亞洲方面，環球晶表示，日本宇都宮廠新建12吋磊晶晶圓產線成功拉升產能並屢創新高，主要客戶幾乎全數完成驗證，高階產品評估按計畫進行，並提前獲得15億日圓政府補助，強化後續擴產動能。

環球晶表示，歐洲義大利諾瓦拉廠全新12吋晶圓廠FAB300已開始送樣並小量出貨，具完整一貫製程能力，預計自2026年起逐步提升營收，政府補助並將隨著 FAB300 的建廠與量產節奏持續推進。美國德州旗艦新廠（GWA）因應在地供應鏈需求，持續加速進行產品驗證、逐步放量。

環球晶指出，美國密蘇里工廠為全美唯一12吋SOI晶圓研發與製造基地，今年已啟動試產，計畫於2026年量產，訂單能見度度相當明朗。環球晶具備獨立且完整的 SOI 技術平台，相關產品均使用自主研發技術並通過主要客戶認證，可提供垂直整合的「美國製造」SOI 解決方案，以支援高速成長的矽光子與 AI 應用需求。

環球晶在化合物半導體方面有正面進展。氮化鎵（GaN）產線持續維持滿載，受惠於高效電源轉換、資料中心、工業自動化、車用電源與快充等應用需求，訂單能見度已延伸至2026 年。公司也規劃約3成的產能擴充，以因應新世代高能效材料的長期需求。碳化矽（SiC）方面，雖價格仍承壓，但產業已逐步展現復甦訊號。SiC在電動車、能源與工控等高能效應用中具長期策略性地位，公司將依市場節奏調整布局與產品研發藍圖，以強化關鍵材料供應能力。

隨著全球擴產計畫陸續落地，環球晶認為，產能結構、產品組合與在地化供應能力均進一步提升。環球晶將持續以審慎的財務紀律推動全球營運布局，在匯率、市場需求與地緣環境快速變動下強化韌性，以更完整與可靠的全球供應能力服務客戶，並為股東創造長期價值。

