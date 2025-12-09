護盤銀彈擬增至1兆元 國安基金：有助股市穩定 原則尊重

立法院財委會明審查「國安基金條例」修正草案，擬將國安基金可動用資金擴大至1兆元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明日將審查立委所提國安基金條例修正草案，將國安基金可運用資金由5000億元提高至1兆元。對此，國安基金書面報告指出，可運用資金提高至1兆元，有助發揮維持股市穩定及韌性的功能，也可反映國際政經情勢日趨複雜、台股整體現況等，國安基金原則尊重；不過，希望向政府四大基金借用金額維持3000億元，向金融機構借款最高限額則提高至7000億元。

現行國安基金條例規定，國安基金可動用資金5000億元，包括：以國庫持有公民營事業股票為擔保向金融機構借款，最高額度2000億元；借用四大基金尚未投資的資金，最高額度3000億元，但過去國安基金護盤都只動用到向金融機構借款部分，且自國安基金成立25年來，未曾擴增規模。民進黨立委郭國文及李坤城提案，將可運用資金總額提高至1兆元，並刪除向金融機構及四大基金借款限額。

對此，國安基金報告表示，今年11月底上市櫃公司市值達97兆元，為2000年成立時市值9.2兆元的10.5倍；外資持股比率持續增加，占比高達46.85%，較2000年底的8.44%增加38.41個百分點，影響力日鉅。另，上市櫃股票日平均成交金額，2024年為4677億元，2025年至11月止達4833億元，分別較2000年日成交金額大增3540億元及3696億元。

國安基金指出，外資買賣動輒影響台股走勢，2024年9月4日外資賣超1007.51億元創歷史新高，當日終場下跌999.46點，為史上第5大跌點；2024年8月2日賣超944.31億元，當日下跌1004.01點；另2022年度外資淨賣超達1兆1415億元，當年台股下跌4081.15點、跌幅達22.4%，同年外資淨匯出135.64億美元，賣超及匯出同創歷史新高，已遠超過國安基金借款額度2000億元。另，今年4月9日國安基金進場護盤至11月止，外資累計賣超達3940億元。

國安基金表示，既有運用額度在台股市值規模大幅增加，外資占比日益提高，且對國際政經波動高度敏感下，若發生重大事件導致資金大幅移動，以2000億元操作規模恐難發揮安定股市功能，影響國內股市穩定及韌性。立委提案修正國安基金條例第4條，將可運用資金總額提高至1兆元，有助發揮國安基金維持國內股市穩定及韌性的功能，也可反映國際政經情勢日趨複雜、台股整體現況及國安基金執行任務的現實考量，國安基金原則尊重。

不過，考量政府四大基金主要係用以照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，以獲取長期穩定績效、提升基金投資運用效益為目標，國安基金向政府四大基金借用金額若無額度限制，恐導致向該等基金借用額度處於不確定狀態，影響其財務運作效能，建議維持現行最高限額3000億元，至於向金融機構借款最高限額則配合修正為最高7000億元。

