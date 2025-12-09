雲豹能源旗下台普威結盟日企，2027前共推20座高壓儲能案場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股雲豹能源（6869）旗下台普威能源宣布，已與日本 Green Energy & Company Inc.（1436 JP）簽署策略性合作備忘錄（MOU）。雙方已鎖定多處地點作為首波示範案場，並計畫於2027年前在日本各地共同開發20座高壓儲能案場（2MW／8MWh）的開發、銷售、持有，以及2座特高壓案場的共同開發，建立長期、完整的收益結構。

台普威能源總經理馮浩翔表示，台普威去年收購日本REENS株式会社後，已在日本完成組織與服務布建，包括台日兩地24小時O&M中心，成為跨國維運能力的基礎，這項跨國合作不僅強化台普威在日本的市場地位，也提升雲豹能源在東亞能源轉型中的戰略角色。

請繼續往下閱讀...

針對此次合作內容，台普威將負責專案早期開發、EMS（能源管理系統）開發及儲能系統整合，而GREEN ENERGY則負責日本境內的EPC建置、銷售通路與客戶服務，雙方將共同合作致力於儲能案場的設計標準化、最佳化，並優化品質管理、O&M及聚合服務，旨在提供客戶穩定運轉的高品質案場與完善的一站式服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法