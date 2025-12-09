自由電子報
奪「世界領先城市目的地」「東方明珠」打敗紐約、倫敦

2025/12/09 15:13

馬尼拉以其豐富的西班牙殖民歷史、充滿活力的文化、熙熙攘攘的市場、各種各樣的街頭美食、大型購物中心而聞名。（歐新社）馬尼拉以其豐富的西班牙殖民歷史、充滿活力的文化、熙熙攘攘的市場、各種各樣的街頭美食、大型購物中心而聞名。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉超越紐約、倫敦、墨爾本等其他大都市，在2025年世界旅遊大獎中榮膺「世界領先城市目的地」（world's leading city destination）的稱號。這已經是馬尼拉第三次獲得該稱號。

馬尼拉素有「東方明珠」之稱，是菲律賓人口第二多的城市，僅次於奎松市。

馬尼拉以其豐富的西班牙殖民歷史、充滿活力的文化、熙熙攘攘的市場、各種各樣的街頭美食、大型購物中心而聞名，並且作為菲律賓繁榮的經濟/貿易中心，將歷史遺跡與現代城市生活和熱情好客完美融合。

菲律賓旅遊部表示：這一殊榮反映了首都不斷增強的文化景觀、美食、歷史街區，以及在會議、獎勵旅遊、大會和展覽方面日益完善的準備工作。

世界旅遊大獎創立於1993年，旨在表彰旅遊業的卓越成就，常被譽為「旅遊業的奧斯卡」。這些年度獎項由旅遊業專業人士和公眾投票選出。

