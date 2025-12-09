泓德能源澳洲Templers儲能案場正式商轉 明年邁入海外元年

泓德能源澳洲Templers儲能案場正式商轉。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股泓德能源（6873）今日11月營收8.02億元，累計今年1-11月營收達71.44億元，主要來自台灣各地儲能工程、光電工程及漁電共生案件依進度投入的材料與工程，以及轉供電力交易；此外，隨著澳洲大型儲能案場Templers於上週正式商轉，自2026年起泓德能源正式邁入海外元年，全面啟動全球容量布局，帶動中長期營運動能。

泓德能源今年在日本與澳洲兩大市場皆取得具體成果，海外布局開始進入收割期，其中，日本北海道Helios 50MW儲能案場已正式上線運轉，預計於2026年貢獻20億日圓電力交易營收；位於南澳的Templers大型儲能案場（111MW/330MWh）上週開始商轉，現已簽署為期20年的儲能代運營協議（tolling agreement），並依長期購電合約（AGERA）供電給南澳政府，形成具可預期性的長期收益結構，成為ZEBRE資產平台首個落地實績。

泓德也指出，在澳洲的儲能與太陽能項目穩步推進，整體規模預計至2028年累計開發達2.7GW。ZEBRE平台旗下南澳大型光儲混合案場Solar River（儲能256MW、光電232MW）繼取得開發與併網許可，近期更獲得澳洲聯邦政府核准通過環評審查，預計將於2026年分階段開工，此外，ZEBRE亦已取得新南威爾斯州、維多利亞州與昆士蘭州等澳洲東岸綠地項目權利，目前正進入許可申請階段，預計將於2026年至2027年達到可開工狀態，未來多項目同步推進，將持續擴大泓德能源在澳洲的再生能源資產規模與市場影響力。

