中國貿易順差破兆美元「世界須為此買單」 美媒揭隱憂

今年中國貨物貿易順差首次突破1兆美元大關。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年中國貨物貿易順差首次突破1兆美元大關，這一里程碑凸顯了中國在從高端電動車到低階T恤衫等各個領域所取得的主導地位。華爾街日報報導，這可能使日益加劇的貿易失衡問題受到更多關注，而全世界都必須為此買單。

今年前11個月，中國出口額年增5.4%，達3.4兆美元；同期進口額年減0.6%，至2.3兆美元。中國海關總署週一表示，這使得中國今年的貿易順差達到1.08兆美元。這驚人的數字，在有記載的經濟史上前所未見，是數十年來產業政策和人類勤勞努力的結晶，幫助中國在20世紀70年代末從貧窮的農業經濟轉型為世界第二大經濟體。

中國在八、九十年代，中國憑藉著廉價假髮、運動鞋和聖誕彩燈的生產，確立了自身在世界製造業的地位，並贏得了「世界工廠」的美譽。

但這只是個開始。此後，中國在此基礎上積極發展，逐步朝高附加價值產品領域邁進，並成為全球供應鏈中不可或缺的一環，其業務涵蓋科技、交通、醫藥和消費品等領域。近年來，其領先企業已在太陽能電池板、電動車和為日常家用物品提供動力的半導體領域確立了主導地位。

中國的工業實力早已為貿易夥伴所熟知，並成為其與世界關係中的核心爭議點。去年，中國的貿易順差達到創紀錄的9930億美元。如今，貿易順差突破1兆美元大關，更凸顯了中國出口的主導地位，也可能使日益加劇的貿易失衡問題受到更多關注。

中國歐盟商會會長延斯·埃斯克倫德（Jens Eskelund）表示，「這個缺口如此之大，顯然不僅僅是美國或歐洲，而是全世界都必須為此買單」。

儘管世界最大經濟體美國不斷提高關稅，中國的整體出口仍持續成長。川普總統1月重返總統職位後，立即加強了對中國進口商品的關稅力度，一度超過100%。

儘管美國後來降低關稅，但關稅仍然很高。根據位於華盛頓的城市布魯金斯稅收政策中心的數據，目前中國進口商品的平均關稅約為37%。

中國非但沒有抑制出口，反而將出口轉向了其他目的地。今年迄今為止，中國對非洲、東南亞和拉丁美洲的出口量分別成長了26%、14%和7.1%。

儘管北京方面公佈的全球出口總額成長了5.9%，但11月份中國對美國的出口較去年同期暴跌29%。這一成長主要得益於中國對歐盟的出口年增15%，而對東南亞的出口也較去年同期成長了8.2%。

儘管地緣政治逆風日益加劇，美國和其他經濟體也在努力擺脫對中國的依賴，但很少經濟學家預計，未來幾個月和幾年內，中國的貿易勢頭將顯著放緩。

例如，摩根士丹利的經濟學家預測，到本十年末，中國在全球商品出口中所佔的份額將從目前的約15%達到16.5%。這將得益於中國在先進製造業的領先地位。這種發展軌跡引起全世界的警覺，尤其是在歐洲，歐洲在汽車、科技甚至奢侈品領域的長期優勢已被靈活的中國競爭對手的崛起所削弱。

法國總統馬克宏說：「中國正在衝擊歐洲工業和創新模式的核心。」法國官員尤其對人民幣感到擔憂，人民幣今年對歐元貶值約10%。

歐洲商會的埃斯克倫德表示，不僅是法國，近幾個月來，針對中國的一系列雙邊貿易投訴和行動不僅來自美國及其西方盟友，也來自東南亞、拉丁美洲和中東國家。

以價值計算，中國約佔全球商品出口的15%。但埃斯克倫德估計，以數量計算，從歐洲運往中國的貨櫃數量僅為從歐洲運往中國的四個貨櫃。他估計，以數量計算，中國出口的貨物約佔全球貨櫃出口總量的37%。

