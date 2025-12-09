自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

掃貨台灣砂糖爆紅！東京蘋果糖社長訪台糖談合作

2025/12/09 14:11

台糖董事長吳明昌（左）與東京林檎製飴所社長池田喬俊抱著特製台糖細砂抱枕合影。（台糖提供）台糖董事長吳明昌（左）與東京林檎製飴所社長池田喬俊抱著特製台糖細砂抱枕合影。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕日前因來臺狂掃台糖精緻細砂引起海關查驗而爆紅的東京林檎製飴所社長池田喬俊今（9）日造訪台糖與董事長吳明昌相談甚歡，並現場製作具有專利的蘋果糖工藝，台糖現場品嚐「台糖NO.1蘋果糖」後均讚不絕口，雙方也將更進一步討論未來的合作模式。

吳明昌致詞時表示，感謝池田社長對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對「糖的品質」要求與堅持，使得台糖砂糖與其製作的蘋果糖一拍即合，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的「烏馬義」（音似日文「好吃」的うまい），視覺也非常的「綺麗」（日文「漂亮」）。

吳明昌也向池田介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠延續了百年的製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質的臺灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖，例如善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。

此外，今年虎尾糖廠最新推出的限定產品「台糖黃金砂糖」，更透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。

台糖也特別訂製了1組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒當「歐咪雅給」（音似「伴手禮」的日文おみやげ）。池田社長則當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。

雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝，結合池田的職人創意，共同將臺灣特有的蔗香風味推向國際甜點界，讓更多人有機會品嚐到臺灣限定的正宗美味。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財