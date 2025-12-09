台積電上榜！外媒點名3檔「年底前必買」天才神股 錯過恐後悔

《The Motley Fool》分析師點名2025年結束前值得買的3支天才股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）相關基礎建設預計將在2026年再創新高，隨著2025年即將結束，投資人開始思考哪些股票會成為2026年的明星。投資媒體《Motley Fool》報導，這些股票往往會在年底提前上漲，因為投資組合經理人會開始將資金移往明年具潛力的標的，推升股價，這種現象被稱為「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），若投資人提前布局，就能享受到這波紅利，分析師Keithen Drury認為，2025年結束前值得買的3支天才股票，分別是輝達、台積電與Alphabet，他們將是2026年最受歡迎的3檔標的，現在布局這三檔具前瞻性的股票，有望鎖定最佳投報。

1.輝達（NVIDIA）

過去三年，輝達一直是市場最火熱的股票，原因就在於其領先業界的GPU運算平台，當前大部分生成式AI技術，都仰賴其GPU運算，但其主導地位近來也受到挑戰。

AMD的競爭產品，加上Alphabet與博通合作打造的客製化AI加速器，都對輝達形成壓力。然而，輝達執行長黃仁勳在第三季財報中指出，其雲端GPU已「全部售罄」，這與外界認為輝達正失去領先地位的論點並不相符。其他公司採用替代性AI晶片的做法，其實更多是因為他們急需增加可立即使用的運算量。

這使得輝達在AI建設浪潮中的投資論點依然強勁，是2026年的有力選擇。

2.Alphabet（Google母公司）

Alphabet與博通合作開發的TPU過去僅能透過Google Cloud 存取，如今可能首度直接出售給外部客戶，例如Meta。若成真，Meta將不必透過Alphabet的雲端平台即可取得TPU，為Alphabet打開全新的營收來源。

即便沒有這項新商機，Alphabet的表現仍強勁。第三季營收年增16%至1020億美元，EPS更年增35%。Alphabet股價在今年下半年表現亮眼，但分析師認為仍有上漲空間，尤其是在TPU拓展企業客戶、以及現有業務持續成長的情況下。

3.台積電（TSMC）

AI賽道上最被忽視的功臣之一，就是台積電。輝達與Alphabet設計晶片，但它們都無法自行製造晶片；這些工作主要交由全球營收規模最大的晶圓代工廠台積電負責。沒有台積電，AI技術不可能發展到今天，而它最新的技術已開始解決未來的關鍵問題。

台積電的2奈米晶片即將量產，效能提升極其關鍵，若以相同處理速度運作，2奈米晶片的耗電量比上一代3奈米減少25%至30%。在AI基礎建設快速擴張的當下，供電能力已成重大瓶頸，如果2奈米晶片能達到其節能預期，就能讓AI產業以原先的速度繼續推進。

台積電身為中立的代工廠，只要AI基礎建設支出增加就會受惠。各大雲端巨頭已宣布2026年將大幅提高資料中心資本支出，使得這項投資論點更具說服力。

因此，無論最終市場採用誰家的AI晶片，極有可能都是由台積電代工，使其成為2026年最值得買進的頂級股票之一。

