Andy老師展現陪伴型內容魅力！YouTube年度熱門創作者奪冠

「The DoDo Men嘟嘟人」以挑戰荒島求生極限內容受到歡迎。（截自YT）

〔記者邱巧貞／台北報導〕YouTube今公布2025年台灣「年度熱門創作者」排行榜，榜首「Andy老師」即便歷經頻道經營權糾紛、與昔日女友拆夥等法律攻防爭議，人氣依舊不受影響，以穩定且高度陪伴感的內容奪下年度第一，顯示觀眾的支持力道並未鬆動，反而轉化為對「個人創作」集中關注與高度肯定。

從今年榜單整體趨勢來看，台灣YouTube社群正同步進入內容規格升級與情感深度經營並行的階段。一方面，創作者持續挑戰高規格製作，如「Ku’s Dream 酷的夢」推出實境企劃《中文怪物》、「The DoDo Men 嘟嘟人」挑戰荒島求生極限，加上國際級創作者MrBeast持續入榜，顯示觀眾對大型企劃、跨圈製作與高投入敘事的接受度持續升高。

YouTube公布2025年台灣「年度熱門創作者」排行榜，「Andy老師」奪下榜首。（截自YT）

另一方面，內容也明顯回歸「真誠與陪伴感」的核心價值。除了Andy老師以分享個人心境引發高度共鳴外，「初日醫學－宋晏仁醫師 x Cofit」提供實用健康知識、「Ayu速食」以美食療癒日常，「有感筆電Daptoper」則以遊戲實況累積高黏著度粉絲，反映觀眾在高壓生活節奏中，對被理解、被陪伴、被接住內容的強烈需求。VTuber「鷗麥麥麥Maii Ch」今年異軍突起，也顯示陪伴型內容已正式延伸至虛擬世界。

此外，傳統綜藝世代也持續在YouTube展現強勁轉型能量，胡瓜經營的「下面一位」、羅時豐的「大牛比較攬」穩定累積觀眾，證明綜藝魅力仍具跨世代影響力，也讓YouTube成為少數能同時容納年輕世代與熟齡觀眾的重要平台。

【2025年度熱門創作者排行榜】

1：Andy老師

2：Ku’s Dream 酷的夢

3：MrBeast

4：The DoDo Men－嘟嘟人

5：有感筆電 Daptoper

6：下面一位

7：初日醫學－宋晏仁醫師 x Cofit

8：鷗麥麥麥 Maii Ch.

9：大牛比較攬

10：Ayu 速食

