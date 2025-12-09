自由電子報
焦點股》台虹：Google新款智慧AI眼鏡來了！股價直噴漲停

2025/12/09 12:39

台虹為智慧眼鏡軟性銅箔基板供應商，公司積極發展半導體相關應用材料。（取自官網）台虹為智慧眼鏡軟性銅箔基板供應商，公司積極發展半導體相關應用材料。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕Google正式宣布推出兩款AI智慧眼鏡，準備力戰Meta，Google首批AI智慧眼鏡將於明年問世，FCCL（軟性銅箔基板）龍頭台虹（8039）已是Meta智慧眼鏡軟板供應商，有望再打入Google最新智慧眼鏡供應鏈，今日台虹盤中股價激烈震盪後，直奔漲停，漲停價94元，創下2004年5月以來新高。

截至12:15分左右，台虹緊鎖漲停板，漲停價94元，成交量逾5.74萬張，已超越昨日全天成交量3.76萬張，漲停委買張數逾7500張。

台虹近年來全力發展半導體材料，並配合各大軟板客戶需求，鎖定細線路材料、高頻材料與半導體材料，因AI伺服器採用高速材料，上游高階玻纖布供應吃緊，台虹已開發可對應M9等級銅箔基板（CCL）的PTFE填料型銅箔基板，可取代石英布與玻纖布，解決產能受限問題，目前正在進行客戶驗證與送樣，預計2027年導入量產。

