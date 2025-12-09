高雄第四季土地標售共5標5筆 總底價逾12億元、12/24開標

114年第4季標售土地位置略圖。（地政局提供）

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高市地政局114年度第4季開發區土地標售，今公告共推5標5筆建地，預定114年12月24日開標，合計總底價12億3612萬4608元。

地政局說明，第89期重劃區鄰近小港國際機場、高雄港，緊鄰高雄出入門戶，重劃完成後公共設施規劃完善，區內10公頃小港森林公園營造優質的休閒居住環境，加速地方發展。

請繼續往下閱讀...

這次推出1筆973坪商三角地，臨松園一路及松園八路，位於小港森林公園第一排，形狀方正易規劃，為興建住商大樓首選。

高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境；本季釋出2筆土地、1筆住三土地，面積約1000坪，臨大學東路，擁有高雄大學第一排景觀，另1筆商三土地，面積約136坪，位於大學二十一路，使用強度高。

第100期重劃區位於本市仁武區愛河上游，開發完成後興闢公園、綠地、河道及滯洪池公園，大幅提升當地生活機能，本次首次推出1筆住三土地，面積為145坪，臨15米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施。

第4季標售作業於114年12月9日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

洽詢專線：（07）3373451或（07）3314942

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法