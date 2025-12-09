自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

YouTube公布年度音樂影片排行榜！ K-POP、動畫神曲、本土街頭齊發

2025/12/09 12:22

動畫電影《K-Pop Demon Hunters》的歌曲〈Golden〉與〈Soda Pop〉雙雙上榜。（截自YT）動畫電影《K-Pop Demon Hunters》的歌曲〈Golden〉與〈Soda Pop〉雙雙上榜。（截自YT）

〔記者邱巧貞／台北報導〕YouTube今日公布2025年「台灣年度熱門音樂影片排行榜」，從K-POP天團、動畫電影神曲到台灣街頭嘻哈，本土與國際音樂勢力在2025年的YouTube榜單正面交鋒，反映串流世代的收聽偏好。

在國際作品部分，Sony Animation動畫電影《K-Pop Demon Hunters》的歌曲〈Golden〉與〈Soda Pop〉雙雙上榜，結合K-POP偶像文化與電影級動畫視覺，成為吸引年輕世代的關鍵利器。

韓流勢力勢不可擋，BLACKPINK、JENNIE以及 G-DRAGON音樂作品皆擠進年度榜單。（截自YT）韓流勢力勢不可擋，BLACKPINK、JENNIE以及 G-DRAGON音樂作品皆擠進年度榜單。（截自YT）

韓流勢力同樣強勢，BLACKPINK、JENNIE以及G-DRAGON音樂作品皆擠進年度榜單，也與 2025年多場大型實體演唱會熱潮形成互相拉抬效應，成功把舞台能量延伸至線上播放量。

在全球化浪潮下，本土音樂的聲音同樣鏗鏘有力，前茄子蛋主唱黃奇斌為電影《96分鐘》打造的主題曲〈若無你我欲去佗位〉，以濃烈台語情感打動大量觀眾；Asiaboy禁藥王與 Lizi 栗子的〈義義初四〉、以及頑童MJ116的〈OGS〉，則延續街頭嘻哈的世代吶喊，讓台灣草根文化持續在 YouTube 上發聲進化。

2025 年度熱門音樂影片排行榜：

1：〈看著我的眼睛說〉張遠×姚曉棠｜

2：〈Golden〉Sony Animation 動畫電影《KPop Demon Hunters》官方歌詞版

3：〈跳樓機（Jumping Machine）〉利比 LBI

4：〈若無你我欲去佗位〉 黃奇斌 電影《96分鐘》主題曲官方 MV

5：〈뛰어（JUMP）〉 BLACKPINK

6：〈Soda Pop〉 Sony Animation 動畫電影《KPop Demon Hunters》官方歌詞版

7：〈義義初四〉 Asiaboy 禁藥王 × Lizi 栗子

8：〈like JENNIE〉 JENNIE

9：〈OGS〉 頑童 MJ116

10：〈TOO BAD〉 G-DRAGON × Anderson .Paak

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財