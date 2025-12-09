繳出亮麗成績 誠品書店2025年銷售突破930萬冊創新高

誠品書店2025年銷售突破930萬冊創新高，圖為誠品生活董事長吳旻潔。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025年誠品書店交出亮眼成績，年度銷售冊數正式突破930萬冊，相較兩年前成長超過100萬冊，寫下新高紀錄，顯示台灣實體書店消費需求仍具強勁動能，誠品生活（2926）董事長吳旻潔堅定地表示「如果世界上只剩一家實體書店，那一定就是誠品」。

她表示，回顧2019年，誠品書店的信義店與敦南店仍在營運，當年整體銷售約900萬冊，但疫情衝擊後，2023年的書籍營收雖超越2019年水準，但銷售冊數仍僅830萬冊；然而，2024年成為誠品書店的重要轉折點，吳旻潔指出，書店透過一系列改裝與新店開幕的方式強化營運，到2025年最終推升年度冊數重回900萬冊以上。

吳旻潔說，能在短短兩年間重返並超越2019年的冊數水準，是全台37家門市、店長、行銷與線上團隊共同努力的成果，她也強調，未來將持續深化全台據點的經營動能，為台灣書市注入更多活力，穩健推動閱讀文化的長期發展。

對比電子書，她也認為，實體書店的優勢，包括「場域」、「關係」、「信任」與「巧遇」，這些都是電子書店無法做到的，也希望明年在海外還有更多據點拓展。

