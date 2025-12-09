傳要離職？Apple Silicon晶片之父：熱愛在蘋果工作 短期沒離開的打算

Apple Silicon晶片之父、蘋果硬體技術資深副總裁斯魯吉（Johny Srouji）。（圖／翻攝蘋果發表會）

〔財經頻道／綜合報導〕Apple Silicon晶片之父、蘋果硬體技術資深副總裁斯魯吉（Johny Srouji）近日傳出正認真考慮近期離職的可能性，引發外界關注。對此，斯魯吉週一（8日）向員工表示，自己熱愛在蘋果的工作，近期沒有離開蘋果的打算，緩解了外界對蘋果高層人事動盪的擔憂。

《彭博社》報導指出，蘋果近年AI發展落後，據傳導致內部開發團隊士氣低迷，加上以Meta 為首的公司祭出銀彈攻勢大量搶奪人才，使得多位高層均在近期選擇離去。近日，又傳出領導並推動蘋果打造Apple Silicon晶片的關鍵人物斯魯吉，可能成為下一位離職的蘋果高層。

根據知情人士透露，斯魯吉正在認真考慮於不久的將來離職，並將加入另一間公司。據悉，他本人已經將想法向蘋果執行長庫克（Tim Cook）報告，而蘋果也正在全力挽留，希望賦予他更多的職權與優渥的薪資待遇，甚至內部有人建議讓斯魯吉升職為首席技術長。

消息一出，引發外界關注。對此，斯魯吉週一（8日）在致部門的備忘錄中表示，「我知道最近有很多關於我在蘋果未來動向的傳聞，我希望直接告訴你們我的想法。我熱愛我的團隊，也熱愛在蘋果的工作，目前沒有離開的打算」。

斯魯吉還在備忘錄中稱，，他為蘋果正在開發的各項技術感到自豪，包括顯示器、相機、感測器、晶片與電池，稱「我們共同打造世界上最優秀的產品」。

報導指出，斯魯吉在業界享有極高聲譽，他主導了蘋果自研晶片的轉型工作，對蘋果的技術發展有重要影響。

