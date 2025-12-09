焦點股》英業達：11月營收雙減 滾量下跌

英業達預期2026年總營業額可望雙位數成長，主要由伺服器業務帶動。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今日發佈11月營收521.56億元，月減4.8%、年減14.3%，累計今年前11月營收為6268.19億元、年增9.2%。該公司今日盤中股價帶量下殺，截至上午11時29分暫報45.3元，跌幅4.23%，成交量1萬9515張。

英業達11月筆電出貨170萬台，月增6.25%、年對年持平，管理層觀察，第四季筆電出貨可能略微季減。AI伺服器方面，第四季出貨以L6為主，HGX機種數量上升，整體伺服器業績力拚季對季持平，智慧裝置出貨則預估呈現季減，整體來看，第四季營收規模將回落至與第一季相近的水平。

展望明年首季，英業達看好伺服器產品淡季不淡，除了大型雲端服務供應商，二線和三線的雲端客戶是未來重要的成長動能；筆電出貨則會有明顯的淡季效應表現。預期2026年營收可望雙位數成長，主要由伺服器業務帶動，當中的AI機種營收比重將超過50%，至於筆電和手持裝置則為個位數成長。

