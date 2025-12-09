自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯準會降息在即！一銀短天期美元優存利率6.66％限時登場

2025/12/09 12:01

聯準會降息在即！一銀短天期美元優存利率6.66%限時登場。（一銀提供）聯準會降息在即！一銀短天期美元優存利率6.66%限時登場。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）本週將開會，市場普遍預期Fed將連續第3度降息，第一銀行為加碼回饋客戶，年底前透過iLEO數位帳戶參與「優匯神速利」定存專案，提供美元14天期年利率6.66%、歐元及澳幣1個月天期年利率4.5%的短天期定存方案，協助客戶靈活運用資金，把握年底最後一波外幣高利機會。

一銀此次專案主打「低門檻」、「短天期」及「高利率」三項特色，最低美元及歐元100元、澳幣200元即可承作，並同步祭出匯率減碼優惠，最高減碼美元3.5分、歐元6分、澳幣3分，活動期間每人承作上限為美元、歐元及澳幣各1萬元，專案總額度分別為美元700萬元、歐元及澳幣各1000萬元，額滿為止。

活動採線上申辦，客戶可於專案網頁選擇幣別並點選「閃存去」按鈕，系統將自動導引至網路銀行（第e個網／第e行動／iLEO APP），即可完成換匯及定存一站式服務；以1萬美元、14天、年利率6.66％為例，到期可領回25.9美元利息，約新臺幣810元，讓短期閒置資金也能有效放大收益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財