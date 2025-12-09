全因妻子1句話 ! 苦撐工作45年 63歲退休夢「瞬間崩盤」

存款曝光剩不到70萬，妻子一句話擊垮先生的退休藍圖。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人收入微薄，卻依然努力工作，認真生活，當工作十分辛勞時，內心常想著，這一切都是為了家人。但，當他們真的接近「自由退休」階段時，卻也難免陷入意想不到的困境，退休夢「瞬間崩盤」。

日媒指出，63歲的鈴木先生工作已45年，他常想著等自己退休，除了睡到自然醒，也可去咖啡廳看書，偶爾和太太在國內旅行。他不求奢華，只求安穩，但這個看似再普通不過的夢想，卻在某個夜晚因太太的1句話徹底破碎。

據報導，鈴木先生高中畢業後北上東京工作，在一家建材公司工作40多年。他沒有換過公司，也沒有多餘選擇，只是咬著牙一路苦撐。他29歲結婚，太太比他年長4歲，一邊打零工、一邊照顧家庭，夫妻倆養育兩個孩子長大。

鈴木先生收入最高時年薪約780萬日圓（約新台幣155.8萬元），但為了房貸、學費與生活開銷，他每個月的零用錢固定只有3萬日圓（約新台幣近6000元）。

在過去的幾十年來，他每天帶2顆自己捏的飯糰當午餐，只在便利商店買飲料或加點小菜，剪頭髮、買衣服、外食、應酬全都能省則省。職場上碰到嚴厲的老派主管，動不動就挨罵，壓力大到曾經出現圓形禿，他也都默默忍下來，因為他心想著「這一切都是為了家人」。

在鈴木先生過了50歲之後，收入開始下滑，60歲改為再雇用制度後，年薪驟降到380萬日圓（約新台幣近76萬元），但他仍咬牙撐著，心想只要再撐幾年，就能迎來自由的退休人生。他一直以為，只要忍過現在，未來就會穩穩地等著他。

直到某天晚餐後，太太神情凝重地坐到他面前，遞給他一本存摺，上面的數字只有350萬日圓（約新台幣69.9萬元）。

那一刻，他幾乎說不出話來。他一輩子努力工作、極度節省，家庭收入在全盛時期甚至接近千萬日圓，為什麼到現在，退休前的積蓄竟然只剩這一點。按試算，他65歲後每月可領約15萬日圓（約新台幣近3萬元）年金，目前太太每月約8萬日圓（約新台幣近1.6萬元）的年金與兼職收入，理論上經濟不該如此拮据。

他一直信任太太，把家計完全交給她打理，自己只負責賺錢與控制零用錢。直到這一刻他才知道，2個孩子上私立大學時，家中幾乎無法存錢。但孩子獨立後，太太開始把錢花在朋友聚餐、名牌包與追星活動上，而他完全沒察覺，只覺得太太「最近好像過得挺開心」。

更糟的是，當存款見底後，太太為了翻本，誤信社群平台上的投資訊息，一開始確實賺了一點，後來賠錢卻想賺回來，結果越陷越深，最後對方直接消失，才驚覺自己遭到詐騙。

鈴木先生沒有責怪太太，只是無比懊悔地說，「如果她能早一點跟我說就好了。」但他也明白，平時自己對家計從不過問，夫妻之間幾乎沒有談錢的習慣，這場悲劇並不是某一個人單獨造成的。

如今，他原本計畫要在65歲退休，這安排已全數打亂，已經不能說退就退了，要嘛繼續工作好幾年，要嘛只能考慮賣房子。

專家指出，這個事件殘酷卻真實，同時提醒許多人，就算一輩子努力工作、拼命節省，也不代表老後一定安全。真正能守住退休安穩的，不只是收入與存款，更是夫妻之間是否坦誠溝通、是否共同掌握資產狀況，以及是否及早做好風險規劃。

