自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日企廣東關廠給員工豐厚補償金 中國全網震驚：國內學一學

2025/12/09 11:36

日本佳能在中國廣東省中山市的工廠關閉，傳出給員工2.5N+1的補償金，豐厚到讓中國全網驚呼。（圖擷自微博）日本佳能在中國廣東省中山市的工廠關閉，傳出給員工2.5N+1的補償金，豐厚到讓中國全網驚呼。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本佳能（Canon）位於中國廣東省中山市的工廠停止營運，傳出給員工2.5N+1的補償金，N為工作年資，亦即假如有人任職10年，就可以一次拿到26（25+1）個月的款項，消息傳出後讓中國全網震驚，呼籲國內企業好好學一學。

有員工PO出63萬人民幣入帳擷圖。（圖擷自bilibili）有員工PO出63萬人民幣入帳擷圖。（圖擷自bilibili）

據了解，中國《勞動合同法》針對企業對離職員工的經濟補償金，在不同情況下有N、N+1、2N、N+X等4種算法，因此佳能的2.5N+1補償金豐厚到已突破法律規定。

從中國各社群平台瘋傳的消息可以看到，佳能廣東中山廠有員工獲得40萬人民幣（約新台幣176萬元）；還有人透露自己是組裝線組長，一共拿到88萬人民幣（約新台幣387萬元）補償；最為可信的是有員工附上銀行入帳通知，可以看到63萬人民幣（約新台幣277萬元）已匯入帳戶。

中國網友對此相當羨慕，直呼「何日君再來（佳能何時要再來設廠）」、「我也要入廠」、「佳能，感動常在（佳能廣告詞）」、「以後只買佳能產品」、「良心中的良心」。

還有不少人想到中國企業的做法就感嘆不已，因為有許多公司連N+1都不肯遵守，紛紛痛斥中企「到底誰才是敵人」、「國內企業只會壓榨」、「外企都是主動賠錢，我們的是等員工站在樓頂才賠錢，這就是差距」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財