中配六改四非當務之急 卓揆促立院優先審議中央總預算與防衛特別預算

行政院長卓榮泰。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今出席「2025行政院長與商業領袖座談會」，會前受訪表示，立法院層層圍堵提出國籍法、中配六改四等許多不應在現在被花時間討論的議案，但攸關人民福祉、國家安全的中央政府總預算與防衛韌性特別條例預算仍擱置不談，行政院呼籲立法院儘快審議上述兩議案。

卓榮泰表示，現在在立法院有兩件事最為要緊，一是審議明年度中央政府總預算，攸關全國人民福祉，政府得以順利施政才能照顧人民，另一是強化防衛韌性特別條例預算，則關係國家主權與安全，行政院呼籲立法院儘快審議上述兩議案。

卓榮泰表示，明年度中央政府總預算與強化防衛韌性特別條例預算兩件法案攸關人民福祉與國家主權與安全，「但是立法院卻是步步進逼、層層圍堵，提出許許多多現在不應被大家花這麼多時間來討論的議案，包括國籍法、中配六改四」，國籍法或是中配六改四等都不是現在最急迫的議案。

卓榮泰重申，行政院最為關切的也是明年施政目標能否順利執行，會向工商團體的先進表達，多項國家重大建設會依序進行，但若無中央政府總預算，這些都成為一種想法而已，而不能成為做法。

卓榮泰，「只要把中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例預算，好好審議，其他的都能坐下來談，行政院無所不能談」，行政院為的就是讓人民得到照顧、國家能夠持續發展，主權受到保障，安全能夠勇敢捍衛。

