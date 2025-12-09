王品11月自結營收為20.1億元 創同期新高

王品（2727）集團11月自結合併營收為20.1億元，年增11.11%，創同期新高，其中台灣事業群營收達16.5億元，續寫同期新高，年增11.18%，中國事業群營收3.6億元，年增10.83%。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團11月自結合併營收為20.1億元，年增11.11%，創同期新高，其中台灣事業群營收達16.5億元，續寫同期新高，年增11.18%，中國事業群營收3.6億元，年增10.83%。

累計1-11月兩岸自結合併營收達到212.5億元，年增5.22%，連續第3年突破200億元大關。其中台灣事業群累計1~11月營收為174.5億元，年增7.33%；中國事業群1~11月營收為38億元，年減3.48%。

王品表示，政府普發萬元帶動國人消費熱潮，挹注王品旗下多品牌餐廳成長，「肉次方」、「和牛涮」、「青花驕」及「夏慕尼」4大品牌共誕生8家千萬大店，其中，「肉次方」高雄夢時代店開幕首月業績就突破千萬，表現亮眼。

冬季進入吃鍋旺季，同步推升火鍋品牌「青花驕」、「聚日式鍋物」、「石二鍋」、「12mini」與零售品牌「王品嚴選」火鍋湯底、冷凍丸餃等商品銷售

業績，使台灣事業群11月營收達16.5億元，年增11.18%，再次創下同期新高紀錄。

歲末年終，逐步邁進聚餐旺季，王品持續展店，「石二鍋」南崁特力家居店於12/4開幕，接下來將有「青花驕」台北新光A11店、「和牛涮」新店民權店、仁德家樂福店與「聚日式鍋物」員林中山店陸續開幕，滿足國人吃鍋需求。展望2026年，集團樂觀看待餐飲市場，兩岸都將增開新店，其中台灣確定徵才超過1,200人，繼續站穩餐飲龍頭的市場影響力。

