潛在報酬率逾8成！海柏特申購最後1天 吸引16萬人搶購

海柏特公開申購今（12月9日）進入最後一天。圖左為董事長侯知遠、右為執行長林俊男。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕宏碁（2353）集團旗下小老虎、電子產品售後服務廠商「海柏特（6884）」）公開申購今（12月9日）進入最後一天。由於中籤後的預期獲利不錯，吸引大批股民申購，目前認購人數已超過16萬人。

綜合媒體報導，海柏特預計於12月17日正式掛牌上櫃，12月5日至12月9日辦理公開申購，承銷張數470張，每人限申購1張，申購價每股33元。若以海柏特現價59.7元計算，若是抽中可望獲利2.67萬元，報酬率為80.9%。

由於中籤後的預期獲利不錯，吸引大批股民參與申購。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至12月9日早上10點30分左右，海柏特累計申購人數達已16萬3327人，中籤率為0.29%。

海柏特將於12月11日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月12日獲得退款，中籤投資人則預計於12月17日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

