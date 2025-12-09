看好再上市潛力 大賣空本尊大舉押注房利美、房地美

《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）預期房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）若重新透過IPO回到公開市場，股價可能出現大幅增長。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）週一（8日）透露，他持有房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）相當大的部位，並預期如果這2家美國房貸巨頭重新透過IPO回到公開市場，股價可能出現大幅增長。

《路透》報導，貝瑞估計房利美與房地美2家公司的IPO定價將落在淨值的1到1.25倍，而在掛牌後的1到2年間，股價有望提升至淨值的1.5到2倍。

請繼續往下閱讀...

貝瑞表示，「一旦公司在 IPO 後不再受到資本限制，我預期它們的成長將自然加速」，並稱如果「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在這些IPO中大舉買進，他也不會感到意外。

貝瑞也認為，房利美與房地美仍是美國住房市場的核心支柱，因為這2家政府支持企業掌握或擔保了約62%的美國未償還住宅房貸，同時支援約70%的合格銀行房貸。

報導指出，房利美和房地美由美國國會創立，目的在維持房貸市場的資金可得性。2家公司在2008年金融危機中遭受重創後破產垂危，此後一直在聯邦監管下運作。

房利美和房地美主要從放款機構手中買下抵押貸款，保留在其資產組合內，或將貸款打包成抵押貸款支持證券（MBS）出售，再將回收的資金用於支持更多放貸，使房貸資金持續流向購屋者與多戶住宅市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法