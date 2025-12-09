Costco黑鑽卡會員竟成冤大頭？外媒直擊「意想不到麻煩」

Costco今年在美國進行了幾項重大的調整，包含開放黑鑽卡會員最早提前1小時入場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）有許多值得喜愛的地方，但有一項因素讓不少會員相當頭痛，就是人潮過多，導致購物體驗大打折扣，Costco今年因此在美國進行了幾項重大的調整，包含開放黑鑽卡會員（Executive members）最早提前1小時入場，儘管這個早鳥時段聽起來很不錯，但許多黑鑽卡會員開始發現，這並沒有想像中方便，有外媒記者親身體驗坦言，不能說Costco的政策失敗，但確實需要微調。

美國媒體《The Street》記者貝克曼（Maurie Backman）撰文指出，Costco 提早開門，讓黑鑽卡會員優先入場的目的，就是讓黑鑽卡會員享受從頭到尾都更順暢的購物體驗，而店內人少，理論上應該代表排隊短、結帳快速，對吧？

但貝克曼抱怨，她上次在早上 9 點，也就是黑鑽卡會員可以入場的時間抵達 Costco 時，結果入口前竟然有長長的排隊人潮，更糟的是天氣很冷，在戶外等幾分鐘都相當難受。貝克曼在文中指出，來自紐澤西的黑鑽卡會員喬治P（George P）也對排隊等候表示不滿，他稱：「早來的意義就在於能直接入場，結果你卻要和那些付比較多錢的人（黑鑽卡會員們）一起排隊。」

貝克曼認為，Costco 的早鳥時段還有另一個問題：黑鑽卡會員雖然能先逛，但她上次大概 9 點半去結帳時，現場只開了2個收銀台，這代表又要排長長的隊伍。

貝克曼認為，Costco 想方設法討好黑鑽卡會員，並沒有錯。畢竟這些會員替公司帶來最多收入，留住他們至關重要，但因為排隊狀況，她認為，就算 Costco 的用心可拿 「A」級，但執行面頂多只能拿個「B」級。

不過貝克曼話鋒一轉，她表示，她並不是說 Costco 的早鳥政策完全失敗，因為根據 Placer.ai 的數據，這項策略確實成功分散了人潮，該數據顯示，新時段實施後，會員在Costco逛30至45分鐘的比例上升，逛45至60分鐘則是減少。這顯示，在人潮減少的情況下，Costco 會員每次購物所花費的時間變短了。

貝克曼認為，既然 Costco 要迎合黑鑽卡會員，就應該把事情做好，這代表應該要早一點開放更多收銀台，也不要讓消費者一開店就被迫在外面冷風中排隊。否則，這些黑鑽卡會員可能會停止提早購物，結果又回到大家最害怕的 Costco 擁擠景象，而在更極端的情況下，原本用來留住黑鑽卡會員的福利，反而可能成為促使他們離開黑鑽卡會員資格的因素。

