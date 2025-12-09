焦點股》泰福-KY：營收創新高利多 股價大漲

泰福11月營收創新高，激勵股價大漲。圖左為保瑞暨泰福董事長盛保熙、圖右為泰福執行長Steve Lam（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠泰福-KY（6541）昨日公告11月自結合併營收為1.12億元、月增139%，不僅再度創下單月歷史新高，更是自該公司成立以來首次單月營收超越億元大關。營收利多激勵泰福-KY股價今開高走高，截至9:49分，股價暫報62.7元、上漲5.1元、漲幅逾8%，成交量約1680張。

泰福生技11月營收大幅躍升的主要動能，來自旗下聖地牙哥廠協助生物相似藥TX-01美國市場銷售夥伴Cipla的自有標籤（Cipla Label）產品出貨，泰福表示，授權夥伴在藥品上市初期，一季拉貨一次，上季在9月出貨，但當時那批藥品還是泰福的標籤，所以拉的量比較小，這次已經改成Cipla標籤，所以比較算是真正的上市批。

泰福指出，本次聖地牙哥廠在TX-01美國市場授權簽約不到半年內即與銷售夥伴攜手完成標籤更換並順利出貨，不僅驗證了泰福生技在生物製劑代工與供應鏈整合方面的產能韌性與市場競爭力，也展現了銷售夥伴對聖地牙哥廠製造品質與交期可靠度的高度信任，對未來爭取更多後期臨床與商業化階段的委託製造業務再添利基。

